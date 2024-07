Ezt nem gondoltad volna: kiderült, milyen nyelv ér aranyat a munkaerőpiacon

Abban talán mindenki egyetért, hogy az idegennyelvek ismerete az élet számos területén jelent előnyt és kiváltságot - az egyik legkézenfekvőbb példa a munkaerőpiac lehet, ahol az anyagi és szakmai előrehaladást is nagyban befolyásolja a nyelvek ismerete. Arról nem is beszélve, hogy már egy állásinterjún is előnnyel indul az, aki magabiztos nyelvtudást tud felmutatni. Kérdés, hogy az angol mint világnyelv, mennyire számít még mindig valóban előnynek és hogy mik azok a feltörekvő nyelvek, amik 2024-ben a legpiacképesebb tudást biztosítják. A Pénzcentrum többek között ezekre a kérdéseke kereste a választ.

Kétnyelvűség esetén az angol mellett a német nyelv a legelterjedtebb a magyar munkavállalók körében. Ezt követi a francia, a dobogóra pedig érdekes módon az olasz fért fel, amely valamivel népszerűbb, mint a spanyol. Ezzel szemben a diplomát nem igénylő munkakörökben vagy a közigazgatásban az idegennyelvek nem tudása sem minden esetben kizáró ok. A kínai és koreai nyelvtudás egyre népszerűbb a felsőoktatásban résztvevők körében, és a kereslet is folyamatosan növekszik iránta. Azonban általánosan elmondható, hogy azok a nyelvek, amelyeket csak egy adott országban beszélnek, mint például a holland, a portugál, a lengyel, a cseh vagy a görög, általában magasabb kereseti lehetőségeket kínálnak, mivel szűkebb a nyelvet anyanyelvi szinten beszélők köre. Az ázsiai beruházások növekedésével ugrásszerűen emelkedett a kereslet a kínai és koreai nyelvtudás iránt is. Azok a munkavállalók, akik ezeket a nyelveket tolmácsolási szinten beszélik, kiemelkedő kereseti szintre számíthatnak. – hangsúlyozta Bodor Fruzsina, a Prohuman Zrt. képviselője. Nógrádi József, a Trenkwalder képviselője szerint tulajdonképpen bármilyen nyelvvel lehet jól keresni, ha azt valaki tényleg magas fokon beszéli. Az ugyanakkor igaz, hogy az ázsiai beruházó cégek szinte mindegyike igényli a magyar-kínai vagy magyar-koreai nyelvismerettel bíró munkavállalókat. Ennek oka, hogy sem a kínai, sem a koreai vezetők nem beszélik magabiztosan az angolt, ez igaz még a japánokra is.