Hiába az évi sokszázezer látogató: magánkézbe kerülhet a vidéki kastély és egyedülálló parkja

Magánkézbe kerülne az 1949-ben államosított Csáky-Bolza kastély, a természetvédelmi egyesületek azonban levélben keresték meg az Építési és Közlekedési Minisztériumot, véleményük szerint az ingatlan eladása nyilvánvalóan ellentétes a kastélytörvény céljaival - írta a 24.hu.

A Lázár János-féle kastélytörvénynek köszönhetően magánkézbe kerülhet a 26 hektáros ősfás szarvasi Anna-liget, a területen található Csáky-Bolza kastéllyal együtt. Itt található a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, egy látogatóközpont és egy állatpark is. Az új tulajdonos mindent visz majd, kérdés, mi lesz a jelenlegi funkciókkal.

Az agrártárca is jelezte Lázár Jánoséknak, hogy nem jó ötlet az 1949-ben államosított Csáky-Bolza kastély magánkézbe adása. Az ökoturisztikai létesítményt az elmúlt egy évtizedben négyszázezren látogatták meg, a Körös-Maros Nemzeti Park már több mint egymilliárd forintot költött rá. Az 24.hu Információi szerint a nemzeti park szoros kapcsolatot ápol a Csáky családdal, a család pedig tökéletesen elégedett a jelenlegi hasznosítással.

A cikkből az is kiderül, hogy a Körösvölgyi Állatpark az egyetlen olyan állatkert, amelyben a Dél-Tiszántúlon egykor és ma honos fajokat mutatnak be, az intézmény júniusban ünnepelte a tizedik születésnapját. Az állatparkot évente mintegy 20 ezer fő látogatja, most már közel 50 faj található itt. A parkban létesült Magyarország első vízi tanösvénye, a Jégmadár tanösvény, az állatparkban gyakran megfordulnak gyerekcsoportok.

A terület folyamatosan fejlődik: az évek alatt játszóteret, újabb sétányokat, parkolót és díszes főbejáratot is építettek. A parkba érkeztek jávorszarvasok, fakó keselyűk és uráli baglyok, farkasok, állatsimogatót is létesítettek. Az igazgatóság harminc évvel ezelőtt vette át az ingatlant, az elmúlt évtizedekben számos fejlesztést (teljes épületfelújítás, parkrekonstrukció, idegenforgalmi funkciók) hajtott végre melyek értéke eléri az egymilliárd forintot

- írták.

A Csáky-kastély és környezetének magánkézbe adásával viszont sem az Agrárminisztérium, sem az érintett nemzeti park, sem a természetvédelmi szervezetek nem értenek egyet.

Címlapkép: Getty Images

