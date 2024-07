Megszólalt a Volán: ez okozza a fennakadásokat, sürgősségi eljárás indult a társaságnál

Röviddel cikkünk megjelenése után válaszolt a Volánbusz, a társaság azt követően szólalt meg, miután a HelloVidék elsőként írta meg, hogyha a Volán nem tudja biztosítani a megfelelő munkakörülményeket, akkor a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) részleges munkabeszüntetést helyez kilátásba. A társaság lapunk kérdésére elismerte, hogy az elmúlt időszakban egyes esetekben valóban voltak fennakadások.

Mint ahogyan arról elsőként beszámoltunk róla, nagy vihart kavart az elmúlt időszakban a hogy a Volán nem tudja biztosítani a védőitalt a dolgozóinak, és a klímaberendezések működősével is gondok vannak. Lapunknak Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke elmondta, hogy számos helyen problémák akadtak már a klímaberendezések működősével is. Van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a berendezést megjavítani.

Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy az ország teljes területén elszórva jellemzőek ezek az állapotok. Sokszor a munkáltató forráshiányra hivatkozik, ami az üzemzavar megszüntetését akadályozza.

A védőital ellátás zökkenőmentességének a hiánya, az autóbuszokon a klímaberendezések meghibásodása, valamint a működés esetén az alacsony teljesítmény már több hónapja fenn áll

- mondta lapunknak.

A gondok nemcsak a fizikai dolgozókat érik hátrányosan, hanem a szellemi munkakörben lévőket is. A SZAKSZ szerint komoly problémák lehetnek az irodai klímaberendezésekkel is. Az utóbbi időben volt példa rá, hogy egyes helyeken 30 Celsius fok feletti hőmérsékletet is mértek.

A Volánbusz nem sokall cikkünk megjelenése utána részletesen válaszolt, amelyben elismerték, hogy tudnak a problémákról. Mint írták: a klímaberendezések és a szódavizet biztosító berendezések esetleges meghibásodásait a Volánbusz a hőségre tekintettel kiemelten, sürgősségi eljárás keretében kezeli, a bevont partnerek teljesítését folyamatosan felügyeljük és sürgetjük.

Minden telephelyünkön biztosítjuk a megfelelő védőitalt munkavállalóink számára. Az elmúlt időszakban a citromlé megrendelésében sajnos valóban voltak fennakadások, éppen ezért a társaság saját hatáskörbe vette a beszerzést, melynek eredményeként a citromlevek kiszállítása a keleti és nyugati régiókban teljeskörűen, a központi régióban pedig a hétvégén, ill. a napokban megtörtént, ill. megtörténik

- hívták fel a figyelmet.

A társaság lapunk kérdésére elmondta, hogy a MÁV-START járatain számottevő utascsökkenés nem mutatkozott, a járatok magas kihasználtsággal közlekednek, a Volánbusz balatoni, valamint Hatvan-Gyöngyös-Eger és a főváros közötti járatain pedig 10-30%-os utasszám-emelkedés volt tapasztalható ebben az időszakban.

A Volánbusz autóbuszainak 84%-a klímás. Az új buszbeszerzéseknél természetesen alapkövetelmény a klíma, így az eleve magas arány a járműállomány fiatalodásával folyamatosan tovább javul. Társaságunk a normál formaruha-előírásokhoz képest jelentős könnyítéseket vezetett be hőségriasztás esetére, ezek elrendeléséről az országos tisztifőorvos bejelentése után azonnal intézkedtünk

- zárták lapunknak.

Címlapkép: Getty Images