Mérgező vörös por száll a levegőben: Neszmély és környékét belepte

HelloVidék 2024.07.24. 10:01

Rendszeresen vörös por borítja be a Komárom-Esztergom megyei Neszmély környékét szeles időben. Egy régi, már kiszáradt vörösiszap-tározóból származik a por, amit a hatóságok és a terület tulajdonosa szerint is be kéne zárni, és újjáépíteni - közölte az RTL Híradó.