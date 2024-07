Különös dolog zajlik a hazai sörpiacon: ezeket a söröket keresik leginkább a magyarok

A magyar sörpiac az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. A sörfogyasztás csökkenése mellett a minőségi sörök iránti kereslet növekedése figyelhető meg. A Dreher Sörgyárak, a Borsodi Sörgyár és a HEINEKEN Hungária Zrt. képviselői megosztották velünk tapasztalataikat és stratégiáikat a fővárosi és vidéki fogyasztói szokásokkal kapcsolatban.

A Magyar Sörgyártók Szövetségének adatai szerint Magyarországon 1990-ben még fejenként 105 liter sör fogyott, ami 2014-re 59 literre esett. Az iparágban technológiai és minőségi forradalom következett be, így azóta a sörfogyasztás 68 liter per főre emelkedett, bár a növekedés a Covid időszakot követően megtorpant.

A magyar fogyasztás 2023-ban az európai trendekhez hasonlóan csökkent: ez 2023-ban alig több, mint 5,4 millió hektoliter volt, ami 10 százalékos visszaesést jelentett a 2022-ben mért 6,01 millió hektoliteres szinthez képest. Az idei évben ugyan sikerülhet ennek a lemaradásnak egy részét ledolgozni, de hosszú távon – illeszkedve a globális trendekhez – az alkoholfogyasztás visszaesésével párhuzamosan a sörfogyasztás is trendszerűen csökken.

Az elmúlt években látványos a minőségi sörök felé történő elmozdulás: szintén a Magyar Sörgyártók Szövetségének adatai szerint a szuperprémium és prémium szegmensek aránya idén már a teljes sörforgalom harmadát teszi ki, szemben a 4-5 évvel ezelőtti 25 százalékkal.

A sörtípusok közül a világos lager sör a legkedveltebb, legyen az bajor, bécsi vagy pilzeni típus. Ezt követik az IPA sörök, de a forgalomban gyakorlatilag a világ 107 elismert sörtípusából mindegyik előfordul. A Dreher Sörgyárak részéről Szabó Ibolya Vállalati kapcsolatok igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy jól láthatóan növekszik az igény az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek iránt, amelyekben a könnyed jelleg dominál., az enyhébb maláta és a florális, modern komlók jegyei dominálnak.

Erre a fogyasztói trendre reagál a Dreher 4.0, amely minőségi sörélményt nyújt könnyedén, 4%-os alkoholtartalommal. A márka a Dreher 4.0-val azoknak kíván kedvezni, akik nem rajonganak a nagyon keserű és eltelítő sörökért, de a jellegzetes komlós ízt szeretnék mégis visszakapni, amikor belekortyolnak az italba. Azokra a fogyasztókra is számítanak, akiknek fontos a tudatos életmód és odafigyelnek az alkoholtartalomra.

Ezek a karakterek jellemzik az alkoholmentes ízesítetlen söröket is, az ízesítettek között pedig a magyar ízlésnek megfelelő gyümölcsök és gyümölcskombinációk vezetik a piacot. Az alkoholmentes sörök, legyen szó akár gyümölcs ízű, akár nem ízesített variánsról, folyamatos népszerűségnek örvendnek a fogyasztók körében.

A különböző fogyasztói igényekre reagálva idén egy izgalmas, ugyanakkor alacsony kalóriatartalmú variánst, a Dreher 24 0,0% Málna-t vezették be. A tavasz és a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse a málna, aminek édes, ugyanakkor kellemesen savanykás íze különösen frissítően hat. A legújabb termék kalóriatartalma alacsonyabb, mint a többi gyümölcs ízű Dreher 24 variánsé. A Dreher 24 Málna átlagos tápértéke 100 ml termékben 15 kilokalória. Országos szinten a doboz és az egyutas üveg népszerű a fogyasztók körében, de például a keleti régióban a visszaváltható üveg, illetve a nagyobb űrtartalmú kiszerelés relevanciája magasabb.

Tapasztalataik szerint a vidéki és fővárosi területek kapcsán eltérő életvezetés figyelhető meg. Míg például vidéken a hagyományosabb értékeket tartják szem előtt és nagyobb fókuszt kapnak a nagy, tradicionális márkák, addig a fővárosban sokkal nyitottabbak az új ízek, kategóriák kipróbálására. A fővárosban magasabb az életszínvonal, ami lehetővé teszi, hogy többen engedhessék meg maguknak a drágább, prémium, szuperprémium söröket. Ugyanakkor az árak is általában magasabbak a fővárosban. Vidéken ezzel szemben az árérzékenység nagyobb szerepet játszik a választásban.

Budapesten az idegenforgalom aránya nagyobb a lakosság számához képest, ezt a fogyasztás is visszatükrözi. Vidéken a sörfogyasztás gyakran a helyi kocsmákban vagy otthon történik, és inkább a hétköznapi társasági élet részét képezi, mintsem egy gasztronómiai élményt. A fővárosban gyakoribbak a sörözők, sörfesztiválok, a sörgyár vagy sörfőzde látogatások, továbbá a sörkultúra részévé váltak az úgynevezett sörgasztronómiai események, ahol a sört különböző ételekkel párosítják. Vidéken a helyi kocsmák, éttermek gyakran kisebb választékkal rendelkeznek, míg a fővárosban sokkal szélesebb választék áll a fogyasztók rendelkezésére.

Eladásaik nagyobb részét a kiskereskedelemben realizálják. A HoReCa vonatkozásában ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy városi környezetben nagyobb a HoReCa aránya, mint a vidékiben.

Az eltérő életszemlélet miatt például jól érzékelhető, hogy a fővárosban magasabb az innováció iránti nyitottság, illetve a kipróbálási hajlandóság az új kategória vagy az új ízvilág felé. Vidéken a hagyományosabb márkákat és ízeket preferálják jobban. Folyamatosan követik a fogyasztók igényeit, és ezt a Dreher gondolkodása, piaci megközelítése jól leképezi és jól reagálnak a különböző igényekre országszerte a stratégiájuknak megfelelően. Kiemelten fontosak számukra a fogyasztók, legyen szó vidékről vagy a fővárosról, hosszú távon elkötelezettek irányukba.

A Borsodi Sörgyárat felkeresve Vuleta Zsolt, ügyvezető és kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a hazai piacon évek óta tapasztalható a magasabb minőségű, prémium sörök részesedésének tartós növekedése. A nyári időszakban jellemzően emelkedik a könnyen fogyasztható, könnyedebb ízű, ízesített, alkoholmentes és alacsony kalóriatartalmú sörök iránti kereslet. Ennek megfelelően bővítik a kínálatukat. A februárban bevezetett Coors mellett tavasszal jelent meg a mangó-maracuja ízű, 0,0%-os alkoholmentes és alacsony kalóriatartalmú Borsodi Friss és a boltok többségében már kapható Miller Lime is, ami ízvilágában a klasszikus Miller Genuine Draftot idézi, azonban a hozzáadott valódi lime-lének köszönhetően frissítő citrusos jelleget is kapott.

A középkategóriás Borsodi termékekből adnak el a legtöbbet, azonban az alkoholmentes ízesített sörök részesedése is számottevő, ide tartozik például az idei év újdonsága, a Borsodi Friss 0,0% mangó-maracuja, alacsony kalóriatartalmú ízesített alkoholmentes sörünk, de a Borsodi Friss 0,0% portfólió többi tagjának az értékesítése is dinamikusan növekszik. Bár évek óta megfigyelhető az alkoholmentes sörök iránti növekvő igény, az átlagosnál magasabb alkoholtartalommal bíró Borsodi Bivaly a márkán belül jelentős részesedéssel bír, az évről évre növekvő eladások is igazolják a termék kedveltségét.

Tapasztalataik szerint a koronavírus-járványt követő években az értékesítés az élelmiszer- és dohányboltok, illetve a kereskedelmi láncok irányába tolódott el. Igaz, hogy a turizmus erősödésével a vendéglátóipar kezd ismét magára találni a nagyobb városokban, de a szektor forgalma még nem érte el a 2019. év szintjét.

Megfigyeléseik alapján a kiskereskedelmi forgalomban a fogyasztók jelentős része a dobozos kiszerelést választja, a hagyományos 0,5 literes visszaváltható üvegek egyre inkább a háttérbe szorulnak, helyettük a prémium termékekre jellemző 0,33-as palackos kiszerelések értékesítése növekszik. A vendéglátásban a palackos sörök mellett a csapolt sörök is jelentős részaránnyal bírnak, így forgalmuk is számottevő, különösen a fővárosban.

A HEINEKEN Hungária Zrt.-t felkeresve Perényi Katalin, Marketing igazgató osztotta meg velünk, hogy tapasztalataik szerint a fogyasztói szokások, ahogy eddig is, folyamatosan változnak, ami viszont mindenképp kihívást jelent egy amúgy is kiélezett piacon, hogy a fogyasztói döntésekre befolyással bíró tényezők száma is egyre több. Az adott gazdasági helyzet vagy akár csak az időjárás változékonysága eddig is meghatározó volt a fogyasztási szokások tekintetében, az elmúlt években viszont azt tapasztalják, hogy egyre inkább a tudatos életmód felé orientálódnak a vásárlók.

Határozottan erősödtek a fenntarthatósági elvárások, aminek kifejezetten örülnek, hiszen a HEINEKEN egyik legfontosabb törekvése, hogy hozzájáruljon egy fenntartható jövő kialakításához, aminek érdekében már évek óta számos környezetbarát intézkedést vezetett be a vállalat nemzetközi és lokális szinten is. A körforgásos gazdaság maximalizálása szintén kiemelt jelentőségű működésükben, így a nemrég életbe lépő kötelező visszaváltási rendszer - amely bizonyítottan az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy elérjük a hulladékmentességet – segítségével a fogyasztókkal közösen tudnak tenni a célkitűzésük eléréséért.

Mindezek mellett azt tapasztalják, hogy a fogyasztók egyre nyitottabbak az újdonságok iránt. A koktél, fröccs, long-drink és egyéb RTD (azonnal fogyasztható alkoholos kevert italok) szegmense folyamatos növekedést mutat, ezért mertek egy nagyot álmodni 2024-re, és egy igazi újdonsággal készültek az idei teraszszezonra: bevezették a koktélok világát idéző Gösser Spritz sörkoktélokat, amelyek alkohol- és szénsavtartalmát a söralap adja, ám a kesernyésebb sör íz a háttérbe szorul, és a gyümölcsös ízvilág kerül előtérbe.

Az epres Gösser Beer Spritz Strawberry és a borókabogyó ízesítésű Gösser Beer Spritz Botanic frissítő, gyümölcsös ízvilága tökéletesen illik a baráti összejövetelek, kerti partik, vagy a teraszon töltött esték hangulatához. A 0,33l dobozos kiszerelésnek köszönhetően ráadásul bárhol és bármikor, akár otthon is fogyasztásra készen állnak a sörkoktélok, és akár pillanatok alatt garantált a valódi koktélélmény, ha talpas pohárban jégre töltve, egy-két szem eperrel, citromszelettel, esetleg mentalevéllel kiegészítve szervírozzák.

A Gösser Beer Spritz mindkét változata palackos kiszerelésben is elérhető a vendéglátóhelyeken, epres ízben pedig csapolt formában is kérhető egyes szórakozó- és vendéglátóhelyeken.

Megfigyeléseik szerint a vidéki és a fővárosi fogyasztói szokások közt olyan eltérések tapasztalhatók, amelyek leginkább az adott környezethez kapcsolódó sajátosságok miatt alakulhatnak ki. Például egy fővárosi fogyasztó számára sokkal nagyobb a kínálat, ha a különlegesebb ízvilágú vagy akár craft sörökről van szó. Emellett több lehetőség közül választhatnak, ha éttermekben vagy különböző vendéglátó- és szórakozóhelyeken szeretnék fogyasztani a HEINEKEN termékeit. Vidéken a fogyasztók gyakran a megszokott, klasszikus söröket keresik, és a helyi rendezvények, valamint a hagyományos közösségi események a nagyobb, jól ismert márkák iránti keresletet erősítik.

A vidéki piacokon a HEINEKEN számára továbbra is fontos a jól bevált, klasszikus termékek kínálata, hiszen ezek a fogyasztók hűségesek a megszokott minőséghez és ízekhez, ugyanakkor a vállalat törekszik arra, hogy az újdonságokat és a széles termékkínálatot az ország minden pontján biztosítani tudja.

Mivel a szórakozó- és vendéglátóhelyek, pubok elsősorban prémium söröket kínálnak, így a társasági élmények fokozása érdekében a HEINEKEN ezen termékeire a fogyasztók részéről nagyobb a kereslet ezeken a helyszíneken. Épp ezekhez a közös társasági élményekhez kapcsolódik nemrég elindult promóciós együttműködésük a Tankcsapda zenekarral, akikkel már korábban is voltak közös aktivitásaik, idén pedig egészen különleges módon ünneplik együtt a zenekar 35. születésnapját.

„Játsszatok most a bandáért!” címmel futó nyereményjátékuk keretében azok, akik legalább két korsó Soproni csapolt sört vásárolnak a promócióban részt vevő szórakozó- vagy vendéglátóhelyen, fődíjként élő Tankcsapda-koncertet nyerhetnek a kedvenc kocsmájuknak.

Gösser termékportfóliójuk újdonságai, a sörkoktélok egy jó példa arra, hogy a termékek és azok kiszerelései hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy egy nagyobb piacot lefedjenek. Az alkoholmentes gyümölcsös Soproni sörök pedig kifejezetten azok a termékek, amit a fogyasztók egy bolt polcáról leemelhetnek és már indulhatnak is a vízpartokra.

A HEINEKEN Hungária Zrt. sokoldalú termékportfóliójának köszönhetően minden ízlésvilágnak megfelelően kínálnak söröket, legyen szó alkoholos vagy alkoholmentes lagerről vagy ízesített sörökről. Utóbbi esetében a citrusos alapú söröket a kedvenc hazai gyümölcsökkel teszik még izgalmasabbá, hűen követve a magyarok ízlésvilágát. A Soproni és a Gösser is számos opciót kínál ezen a téren.

Azt tapasztalják, hogy a klasszikus termékek az ország számos pontján népszerűek, de az újdonságokra és az ízesített termékekre is érezhetően egyre nagyobb a nyitottság. Soproni márkájukon belül a Soproni Óvatos Duhaj Meggy a legnagyobb alkoholos ízesített sörtermék Magyarországon, a Soproni radler piacvezető termék, az alkoholmentes citromos Gösser NaturZitrone 0,0% pedig a Magyarországon forgalmazott radlerek közül a legnagyobb mértékben fogyasztott termék.

A cikkben nyilatkozók által kiemelt trendek és fogyasztói szokások jól tükrözik a magyar sörpiac sokszínűségét és folyamatos változását, valamint a sörfogyasztók egyre növekvő igényét az új ízek és minőségi termékek iránt a fővárosban és vidéken egyaránt.

Címlapkép: Getty Images