Ezekkel a szakmákkal hatalmasat szakíthatsz Magyarországon: havi 600-700 ezret is kereshetsz

Egyes villanyszerelők ipari és lakossági szektorban bruttó 400-600 ezer forintot kereshetnek pályakezdőként, míg a CNC gépkezelők havi bruttó bére 450-700 ezer forint között mozog.

Akiknek nem sikerült idén bejutnia egyetemre azoknak se kell csüggednie, mivel, számos alternatív lehetőség áll rendelkezésre, hogy elindítsák karrierjüket vagy továbbtanuljanak. Ezek közé tartozik a szakma kitanulása, a pótfelvételi, valamint különféle tanfolyamok és képzések elvégzése.

Amellett, hogy akadnak olyanok, akiknek idén nem jött össze az egyetemre jutás, sok diák dönt úgy, hogy alapból egy piacképes szakma kitanulása mellett teszi le a voksát. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy megnézze jelenleg, melyek a legnépszerűbb szakmák a piacon.

A fehér galléros pozíciók esetében egyértelműen az IT szakemberek (szoftverfejlesztők, data analystek), speciális mérnöki pozíciók (automatizálási mérnök, villamosmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, folyamatmérnök), pénzügyi állások (adószakértő, könyvelő, kontroller)

- válaszolta a lapnak Dénes Rajmund Roland.

A Humán Centrum Kft. cégvezetője és a cégcsoporthoz tartozó Mind-Diák Szövetkezet igazgatója azt is hozzátette, hogy a kékgalléros pozícióknál: targoncás, CNC gépkezelő, raktáros, esztergályos, hegesztő, elektromos összeszerelő, technikus, építőipari kivitelezők/szakemberek (burkoló, villanyszerelő, gázszerelő, karbantartó), takarító, kamionsofőr, a vendéglátóiparon belül pedig pultos, felszolgáló és szakács szakmák a legkeresettebbek fejtette ki válaszában a szakértő.

A lap által megkérdezett többi HR szakértő is egyetértettek abban, hogy alapvetően a legjobban futó, egyetemi diplomát nem (feltétlen) igénylő szakmák a

villanyszerelő

logisztikus - raktáros

minőségellenőr

értékesítő – bolti eladó

karbantartó technikus

De ha nem a teljes munkaerőpiacot nézzük akkor az látható jelenleg, hogy az építőiparban nagy szükség van szakmunkásokra: kőművesekre, festőkre, ácsokra és természetesen a már említett villanyszerelőkre is. A gyártó és fémipari területen az elektromos és mechanikus karbantartók, CNC gépkezelők mellett hegesztőket és műszerészeket is nagy számban keresnek a cégek.

A szállítás és logisztikai területen élénk igény mutatkozik sofőrök, targoncás jogosítvánnyal rendelkező raktárosok iránt. Az egészségügyben pedig folyamatosan probléma a nem diplomás szakmák betöltése: az ápolóké és ápolási asszisztenseké, a mentőápolóké, a gyógyszertári asszisztenseké

- fejtette ki a lapnak Bodor Fruzsina, a Prohuman közvetítési üzletágának vezetője.

A Pénzcentrum rákérdezett arra is, hogy az érettségivel, szakmai végzettséggel rendelkező pályakezdőknek milyen bérek mutatkoznak jelenleg a kiírt pályázatokban és melyik szektor az, ahol a legjobb fizetés kecsegtet a fiataloknak.

A kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a villanyszerelők iránti kereslet az ipari és lakossági szektorban is magas, ezekben a szektorokban a pályakezdők bruttó 400–600 ezer forintot is kereshetnek, néhány év után pedig akár bruttó 500–750 ezer forintra is felkúszhat a jövedelmük.

A CNC gépkezelők átlagos havi bruttó bére 450–700 ezer forint között alakul, mivel a gépek kezeléséhez és programozásához speciális szakértelem szükséges, különösen a gép- vagy az autóiparban.

A logisztikai és szállítmányozási területen a teherautósofőrök átlagos havi bére 400–650 ezer forint között van, de a nemzetközi fuvarozásban dolgozok ennél magasabb összeget is megkereshetnek. Fontos látni, hogy a bérek régiónként és szektoronként változhatnak, továbbá az egyéni képzettség és tapasztalat is jelentősen befolyásolhatja a jövedelmet

- fejtette ki válaszában Bodor Fruzsina, a Prohuman közvetítési üzletágának vezetője.

A Humán Centrum Kft. cégvezetője és a cégcsoporthoz tartozó Mind-Diák Szövetkezet igazgatója igen részletes listát adott válaszában a különböző szektorok béreit illetően. Tehát a Humán Centrum összesített adatai alapján a fehérgallérosok közül emelnénk ki néhányat:

IT szakember (informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező):

pályakezdőként: átlagosan havi br. 850-880 000 forintos fizetésre számíthat

tapasztalt szakemberként: átlagosan havi br. 1,5 millió forintos fizetésre számíthat

Pénzügyi szakember (elemző, tanácsadó):

pályakezdőként: átlagosan havi br. 800-850 000 forintos fizetésre számíthat

tapasztalt szakemberként: átlagosan havi br. 1,1 millió forintos fizetésre számíthat

Villamosmérnök (elektronikai vagy telekommunikációs):

pályakezdőként: átlagosan havi br. 850-930 000 forintos fizetésre számíthat

tapasztalt szakemberként: átlagosan havi br. 1,1 millió forintos fizetésre számíthat

Gépészmérnök:

pályakezdőként: átlagosan havi br. 850-900 000 forintos fizetésre számíthat

tapasztalt szakemberként: átlagosan havi br. 1,1 millió forintos fizetésre számíthat

