Küszöbön az összeomlás? Úsznak az adósságban ezek a költségvetési intézmények

Júniusban ugyan újabb adósságrendezésen eshettek át a kórházak, ezzel együtt még mindig 79,9 milliárd forintra rúg az intézmények adóssága.

A Magyar Államkincstár (MÁK) féléves adatai alapján a mostani 79,9 milliárd forint ugyan jelentősen elmarad a márciusban mért történelmi csúcstól – ami 134 milliárd forint volt – ugyanakkor a mostani adat bőven meghaladja az elmúlt tíz évek átlagát - számolt be róla a Népszava.

A júniusi kórház-konszolidáció ellenére az elmúlt évek tapasztalatai alapján borítékolni lehet, hogy a jelenlegi költségvetési-gazdasági környezeteben, az év végére további beavatkozás nélkül újra bőven százmilliárdra fog nőni a kifizetetlen tartozás.

A Népszava hozzáteszi: a költségvetés szempontjából ezek a kiadások már megtörténtek, vagyis azokat rendezni kell, azaz elvileg ez növeli a folyó hiányt, csak még nem számították bele.

A nagyobb gond a szállítók oldalán jelentkezik: ugyanis míg az állam számára sem kis tétel egy összegben kifizetni 80 milliárd forintot, a beszállító cégeknek, sok esetben mikrovállalkozásoknak komoly működési problémát okoznak a kifizetetlen számlák.

Egyrészt mert a beszállítók finanszírozzák a kórházak, rendőrségek működést, illetve a kifizetetlen számlák utáni adókat is be kell fizetniük a költségvetésbe, vagyis kétszeresen hitelezik az államot.

Júniusban tehát csökkent tartozásállomány – ez szinte a csak a kórházaknál történt meg, itt az előző májusi 58,2 milliárdról 48 milliárdra mérséklődött az adósság a MÁK adatai szerint. Igaz, ebben nem szerepelnek az alapítványi egyetemek (Debrecen, Szeged, Pécs és a fővárosi Semmelweis) klinikái.

A négy cég általában még 15-20 milliárddal szokott tartozni. Bár az alapítványi egyetemek ugyanúgy állami forrásból működnek, mint az állami felügyelet alatt maradt felsőoktatási intézmények, a MÁK úgy tesz, mintha azok nem közintézmények lennének, ezért a adósságaikat a „modellváltás” óta nem közlik.

A lap szerint nem csak a egészségügyben akut a forráshiány, immár évek óta a rendőrség és a büntetés-végrehajtás is komoly adósságot görget maga előtt. Olyannyira, hogy míg az elmúlt években a nagy adósok listájának az élére szinte kizárólag kórházak kerülhettek, a mostani adósságrendezés után a dobogón csak rendőri szervek vannak.

A legnagyobb adósság nem is az Országos Rendőr-Főkapitányságnál, még csak nem is a legnagyobb (fővárosi) kapitányságnál van, hanem a különleges műveletekért is felelős Készenléti Rendőrségnél tartja nyilván a kincstár.

A MÁK adatai szerint a rendőrség 23,3 milliárd forintnyi kifizetetlen adósságot görgetett maga előtt, míg a börtönök 4,2 milliárdos adóssággal küzdöttek.

