Továbbra is forró a helyzet a Volánnál: sürgős intézkedésre lenne szükség

Továbbra is forró állapotok uralkodnak a Volánbusz háza táján. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a minap közösségi oldalán számolt be arról, hogy van olyan telephely, ahol már három éve nem működik az autóbuszvezetők pihenőjében a klímaberendezés. Mint ahogyan arról a HelloVidék is beszámolt van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a klímaberendezést megjavítani.

A kánikula mérséklődésével egy időre átmenetileg fellélegezhettek a Volán dolgozói. Ám a hét második felétől ismét beköszönt a hőség, ami újfent komolyan megviselheti az emberek szervezetét. Így van ez a Volán dolgozóinál is, a sofőröknek ráadásul különösen fontos a folyadékpótlás, azért, hogy megfelelő módon tudják végezni a napi munkájukat. Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt az utóbbi időben rendre beszállítási problémák adódtak a Volánnál, és gombamód megszaporodtak a meghibásodások az egyes klímaberendezéseknél. A Volán röviddel cikkünk megjelenése után részletesen válaszolt, amelyben elismerték, hogy tudnak a problémákról. Mint írták: a klímaberendezések és a szódavizet biztosító berendezések esetleges meghibásodásait a Volánbusz a hőségre tekintettel kiemelten, sürgősségi eljárás keretében kezeli, a bevont partnerek teljesítését folyamatosan felügyelik. Minden telephelyünkön biztosítjuk a megfelelő védőitalt munkavállalóink számára. Az elmúlt időszakban a citromlé megrendelésében sajnos valóban voltak fennakadások, éppen ezért a társaság saját hatáskörbe vette a beszerzést - hívták fel a figyelmet. A Volán hathatós fellépése ellenére azonban úgy tűnik, hogy még mindig számos helyen komoly problémák vannak az országban. A SZAKSZ a minap azt írta, hogy Debrecenben még mindig nem javították meg a klímát és a hideg szódavizet biztosító automata karbantartását sem végezték el. A szervezet szerdán arról számolt be, hogy Tatán is leállt a klíma és a hűtött szódavizet eddig biztosító gép is elromlott. A miniszter úr által kilátásba helyezett 200 000 forintos elismerés nem azt jelenti, hogy leállhat a hűtött pihenőhelyek és a hűtött védőital biztosítása - fakadt ki Dobi István. A SZAKSZ elnöke kemény kritikát fogalmazott meg a Volánnal szemben, mint mondta: abban az esetben, ha a Volánbusz felső vezetése a kánikula idején nem képes biztosítani a megfelelő munkafeltételeket a munkavállalók számára, akkor távozzanak és adják át a helyet egy új vezetés számára, akik megbirkóznak ezzel a pitiáner feladattal. Lázár János, építési és közlekedési miniszter nemrég rendkívüli bejelentést tett a közösségi oldalán. Mint írta, a forróságban tanúsított kitartó munkájáért a MÁV-csoport minden, vagyis 33 ezer fizikai dolgozójának nettó 200 ezer forint egyszeri, SZÉP-kártyára utalt összeggel mondanak köszönetet. A miniszter azt írta, hogy a MÁV-csoport munkatársai – mozdony- és buszvezetők, jegyvizsgálók, pályamunkások, forgalmisták, karbantartók és szerelők – a forróság és a „lepusztult géppark" ellenére mégis mozgásban tartják az országot, ezért ennek a több mint 33 ezer kollégának a kiváló munkájukért járó fizetésüket kiegészítve, augusztus 15-ig, nettó 200 ezer forint, egyszeri, SZÉP-kártyára utalt összeggel szeretnénk köszönetet mondani. Bár a fentiek hangzatosan hangzanak ennek ellenére vannak olyan szakszervezetek, akik úgy gondolják, hogy ez a lépés tovább mélyíti a szakadékot a vasutas közösség között. A vasutasok Szakszervezete azt írta: A szándék dicséretes, hiszen a szükségességét és jogosságát senki nem vitatja, és azt valamennyi munkatársunk meg is érdemli. Hangsúlyozom: valamennyi munkatársunk - hívták fel a figyelmet. A szervezet szerint kérdés, hogy a 33 ezer fizikai dolgozónak ígért egyszeri 200 ezer forintos juttatást ki fizetni majd. Arról ne mis beszélve, hogy előtte erről nem egyeztettek a szakszervezetekkel, mert ha ezt megtették volna, akkor felhívták volna Lázár Jánosék figyelmét arra, hogy a MÁV-csoportnál 56 ezren dolgoznak. Tehetünk-e mi szakszervezetként különbséget jutalmazásban aszerint, hogy a nyári forróságban ki volt kint terepen, ki végezte a munkáját klimatizált helységben, és ki volt, aki a 33 C fokos irodájában próbálta biztosítani az adminisztrációs, logisztikai hátteret a külső helyszíneken dolgozók számára? Nem tehetünk! Nem is teszünk. A tulajdonos vagy a munkáltató válogathat, dönthet erről egyoldalúan, de akkor a következményekért is egyedül neki kell vállalnia a felelősséget - tették hozzá. Címlapkép: Getty Images