Nagyot bukhatott, aki ebbe fektetett: sokan nem is gondolták, hogy veszthetnek

Több nagy luxusipari vállalatot is rendesen kikezdett az elmúlt időszak, csökken a forgalom, elapad a profit, zuhannak az árfolyamok. Az eddig közhelynek számító, a luxusipar kiemelt válságálló képességéről alkotott képet némileg át kell gondolni. Az okok szerteágazóak, de az egyik legnagyobb ludas a lassuló gazdaságok, és főleg Kína bukdácsolása - írja a Pénzcentrum.

Ahogy a portál írja, ez sokaknak nagyon nem tesz jót, nagy vesztesei ennek az időszaknak a Gucci brandet birtokló Kering csoport, a Burberry, de a Hugo Boss is, míg a világ legnagyobb luxusipari konglomerátuma az LVMH is stagnál. Ezzel párhuzamosan a luxusórák másodlagos piaca is földbe állt, de egyértelmű visszaesés tapasztalható a képzőművészeti piacon az aukciók terén is. Ilyen turbulens helyzetben nehéz tisztán látni, pedig az értő szemeknek továbbra is jó befektetés lehet a luxusipar, csak érteni kell hozzá. Éppen ezért a luxusipar 2024-es első félévéről, és a jövőbeli várakozásokról Orbók Ilona, üzletasszony, luxusipari szakértővel beszélgetett a portál.

Orbók Ilona szerint az első félévben kirajzolódtak a piac új tendenciái. Vannak növekedési és visszaesési szegmensek. Növekedés tapasztalható a luxus hajóutazások piacán, főleg a különleges, drága, expedíciós jellegű utazások iránt, a privát jetek és jachtok piacán, a gourmet és fine dining piacon, a turizmus fellendülésével a luxushotelek piacán. Növekszik a kereslet a nagyon drága ékszerek piacán, de ezt a keresletet első sorban a spekulációs célú befektetések mozgatják.

Ezzel szemben egyértelmű visszaesés tapasztalható a képzőművészeti piacon az aukciók terén, a kereslet különösen a kortárs műalkotások iránt csökken, akárcsak a dizájn, a belsőépítészet, az elegáns bútorok üzletágban. Csökkent a kereslet a drága borok és alkoholok piacán, valamint a luxusautók iránt is. Nagyon jelentős, 20%-ot meghaladó árcsökkenés tapasztalható a luxusórák másodlagos piacán.

Megéri még ebbe fektetni?

Érdekes „ellentét” feszül a luxusipari tőzsdei befektetések és magukban a luxus termékekbe való befektetések között. Egyfelől korábban írtuk, hogy például a luxusórák másodlagos piaca mekkorát esett, de Orbók Ilona szerint most a rövid távú befektetők számára a luxusipari részvények sem vonzóak. Nagy a volatilitás a piacon, a féléves jelentéseket követően voltak cégek, amelyeknek a részvénye kétszámjegyű mértékben zuhant be, de szinte mindegyik brand veszített az értékéből.

Például az LVMH részvényei a csúcsértékükhöz képest alig több mint egy év alatt közel 30%-ot veszítettek és a cég piaci értéke is a tavaly májusi csúcs óta csaknem 120 milliárd euróval csökkent. Egyes előrejelzések szerint 2026-ban akár 10%-kal is emelkedhetnek az LVMH részvényárai. Így vételre ajánlott a papír, de rövidtávon kevés nyereség realizálható.

Vannak persze ennél sokkal jobb részvények is a piacon, például a Hermés részvényei a kedvező félévi jelentést követően egy nap alatt 4,6%-kal emelkedtek, de ezzel együtt is a tavaly március csúcsértéktől messze vannak.

Aki viszont tíz évvel ezelőtt vásárolt Hermés részvényt és még most is birtokolja, az csak az osztalékokból az eredeti ár hatszorosát kapta vissza, nem beszélve a részvény árának szédületes emelkedéséről, ami majdnem tízszeres

– hívta fel a figyelmet Orbók Ilona, aki kiemelte hosszabb távon továbbra is jó befektetésnek tűnnek a luxusipari részvények, jelentős bővülési potenciál látható a piacban, csak érteni kell hozzá, hogy melyik cég részvényeibe fektetünk.

Címlapkép: Getty Images