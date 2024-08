Autósok figyelem! Fontos változások lépnek életbe hamarosan, ezt mindenkinek tudnia kell

Szeptembertől nem lehet zöld rendszámmal forgalomba helyezni a plug-in hibrid autókat Magyarországon, 2026-ig pedig az összes kiadott rendszámot fehérre kell cserélni.

2016. január elejétől a plug-in hibrid járművek jelentős, a zéró emissziós, azaz tisztán elektromos és hidrogén meghajtású gépjárművekkel megegyező mértékű kedvezményekben részesültek Magyarországon, ezek is jogosultak lettek a zöld rendszámra, és annak előnyeire. De ennek szeptembertől vége: szeptember elsejétől csak a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak zöld rendszámot az első belföldi forgalomba helyezés során.

Az 5P (külső töltésű) és az 5N (növelt hatótávolságú) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek tulajdonosainak pedig legkésőbb 2026. november 30-ig kell cserélniük a zöld rendszámtáblát fehér alapszínűre.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium azt is közölte, a rendszám fehérítésével járó költséget az autó tulajdonosának kell kifizetnie: új rendszámtábla ára 8500 forint, míg egyedi rendszámtábla esetében ez az összeg 15 ezer forintra rúg. Most arra voltunk kíváncsiak, milyen autópiaci hatásai lehetnek az intézkedésnek: indulhat-e árcsökkenés a rendszámfehérítés után, esetleg már most is megmozdultak-e az autóvásárlók?

Még nem várható árcsökkenés

Nagyon hektikus mozgásokat egyelőre nem láttunk, az oldalunkon kínált használt plug-in autók ára a korábbi hónapokhoz hasonlóan 11,7 millió forint körüli értéken mozgott, miközben az elmúlt két hétben szignifikánsnak nem nevezhető csökkenést tapasztaltunk a kínálatban. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez így is marad, hiszen a logikus mozgás az árcsökkenés lesz. A kereslet változása pedig erősen függ majd attól, hogy ez az árcsökkenés milyen mértékű lesz

- közölte a Pénzcentrum kérdésére Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A szakember szerint mivel 2024. szeptember 1-je után forgalomba helyezett PHEV autók (külföldi használt import és szalonba vásárolt új gépjárművek) már nem kapják meg a zöld rendszámot és az ehhez tartozó kedvezményeket sem, ez nagy eséllyel lefelé tolja majd az árakat.

Jelntősebb árcsökkenés viszont a 2026 novembere előtti időszakban várható, amikor is minden PHEV tulajdonosnak le kell adnia a zöld rendszámot

- ismertette.

Mint kiemelte, ahogy közeledik a rendszámcsere határideje, a plug-in hibrid autók tulajdonosai egyre nyomottabb áron próbálhatják meg értékesíteni autóikat.

Halász Bertalan arról beszélt: várakozásaik szerint összességében a PHEV autóknál a megszűnő kedvezmények miatt a céges vásárlók jelentős része más szegmensben fog új autót keresni. A piacon megmaradó, a PHEV autó iránt érdeklődők valószínűleg jelentős alkuval próbálnak majd vásárolni. A használtautó-kereskedők is már nyomottabb árat fognak kínálni az autó tulajdonosának egy PHEV vásárlása esetén. De az újautó-szalonok is kisebb összeget kínálhatnak egy esetleges PHEV beszámítása esetén.

Hozátette: logikus lépés lenne a márkakereskedők részéről, ha szeptember előtt a még készleten álló plug-in hibrid autókat forgalomba helyeznék, hogy azok még megkaphasság 2 évre a zöld rendszámot. Hiszen így a készletautókat még könnyebben lehetne értékesíteni.

Sokaknak még a változás után is megérheti?

Bár a szabályok változnak, de a plug-in hibrid autók legfőbb előnye megmarad ezt követően is, hiszen a modern típusokkal már akár 80-100 kilométer is megtehető tisztán elektromos üzemmódban, ez pedig továbbra is előnyös annak, aki otthon, vagy a munkahelyén tudja tölteni az autóját - mondta a lapnak Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója.

Már eddig is benne volt a pakliban, hogy a plug-in hibridekre vonatkozó kedvezményeket eltörlik, korlátozzák. Sőt, több hazai nagyváros már lépett is, például regisztrációhoz kötik az ingyenes zöld rendszámos parkolást, és a PHEV autók nem jogosultak erre, valamint Budapesten is régóta téma volt az ingyenes parkolás feltételeinek megváltoztatása. Aki ilyen meghajtású autón gondolkodott, az számíthatott rá, hogy előbb-utóbb valamilyen szigor lesz

- emlékeztetett a szakember.

Címlapkép: Getty Images