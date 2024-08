Megszólalt a Magyar Posta: ezért zártak be valójában több tucat postahivatalt vidéken

Óriási felháborodást váltott ki múlt héten az a hír, mely szerint augusztus elsejei hatállyal országszerte megközelítőleg 100 postahivatal bezárásáról döntött a Magyar Posta. A lépés következményeként számos postai dolgozó veszítheti el a munkáját. Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke lapunk megkeresésére most elmondta, hogy milyen segítséget kaphatnak a munkájukat elvesztett dolgozók a Postától a továbbiakban. Mint ahogy arról a lapunk is beszámolt dolgozói becslések szerint mintegy 90–100 postahivatal zárt be országszerte. Jellemzően az 1500 főnél kisebb lakosságú településeken került lakat a hivatalokra. Lapunknak sikerült elérnie a Magyar Posta Zrt. Kommunikációs Osztályát is, aki a HelloVidék megkeresésére elárulta miért döntöttek a tömeges bezárásokról.

Egy emberként sokkolta az országot a Magyar Posta döntése, amely során szép csendben megközelítőleg 100 postahivatal bezárásáról döntött a társaság. A hírt először a 24.hu szellőztette meg, mint írták: elsősorban kistelepüléseken került lakat a hivatalokra, de az érintett körben budapesti postahivatal is van. A lap emlékeztetett rá, hogy már napok óta folyamatosan érkeztek a dolgozói bejegyzések a Postások Facebook-csoportban, melyek újonnan bezáró postahivatalokról adtak hírt. Jellemzően 1500 fő alatti kistelepüléseket nevesítenek, egyebek közt Lad, Sonkád, Ecseg, Csokvaomány, Szigetbecse Homokszentgyörgy, Zalahaláp, Pusztazámor, Pécsely és Sáregres postahivatala zárt be, vagyis ország egymástól távol eső pontjain egy időben került lakat a postákra. Pontos lista a megszűnő postákról egyelőre nem került nyilvánosságra. Dolgozói becslések szerint mintegy 90–100 postahivatal zárt be országszerte. A Magyar Posta Zrt. hivatalosan semmit nem kommunikált az ügyről. A HelloVidéknek sikerült elérnie a Magyar Posta Kommunikációs Osztályát, ahol kérdésünkre elmondták: A Posta jelenleg a jogszabályi elvárásokat messze meghaladva, országszerte közel 2150 postán áll az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélforgalom csökkenése miatt azonban bizonyos helyeken üzemeltetési módot vált Mint ahogy fogalmaztak, az üzemeltetési módok tekintetében elsősorban a postapartneri együttműködések kialakítását szorgalmazza a Magyar Posta, emellett lehetőséget biztosít a szolgáltatások mobilpostával való biztosítására azon településeken, ahol postapartneri együttműködésre nem kerül sor. A postai szolgáltatás tehát továbbra is minden településen biztosított marad. A Magyar Posta arra törekszik, hogy hatékonyan, az ügyféligényekhez rugalmasan alkalmazkodó 21. századi, modern szolgáltatásokat nyújtson - húzták alá. Jöhet a mobilposta Lapunknak megszólalt Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke is, aki elmondta, hogy a Magyar Posta a piaci versenyben működő vállalat. A bevételeiből finanszíroz minden kiadást. A személyi költségektől, a fenntartáson és üzemeltetésen át, a beruházásokig az újításokig. A versenytilalmi szabályok miatt állami támogatást egy forintot sem kaphat. Tehát a gazdaságos működés érdekében számos mérlegelés szükséges. Az ügyfelek általi személyes igénybevétel az elektronikus szolgáltatások teljesítésével rendkívül megcsappant. Az 1500 lakos alatti településeken a forgalomból eredő bevétel nagysága a veszteség nagyságát növeli. Sajnos a racionalizálási intézkedések fájó döntéseket eredményeznek. A posta az érintett településeken egyedi tárgyalások következtében biztosítja a szolgáltatást: vagy önkormányzati fenntartásban, vagy egyéb vállalkozási formában - hívta fel a figyelmet a HelloVidéknek, majd hozzátette: ha nem vezetnek egyeztetések a településen eredményre, a Posta az egyetemes szolgáltatási kötelezettségének megfelelve mobilposta szolgáltatással teljesíti a kirótt feladatot. A Postatörvényben rögzítettekre különös figyelmet fordít a munkáltató, és a kirótt kötelezettségeknek megfelel. Arra a kérdésre, hogy kaptak-e valami segítséget a munkájukat elvesztett dolgozók a Postától az elhelyezkedéshez, Tóth Zsuzsanna kiemelte: az egyeztetések következtében az önkormányzat, vagy a vállalkozó is átveheti a dolgozót további foglalkoztatásra, a postai feladatok elvégzésére. Amennyiben ez nem történik meg a munkavállalót elsősorban a postai hálózatban szeretnék tartani és ha van a környező településen, nagy postán megüresedett álláshely a posta elsőként ezt ajánlja fel. Ha egyik megoldás sem felel meg, ill. a munkavállaló mérlegelése az egyéni helyzet következtén azt az eredményt hozza, hogy megválik a Postától a munkaviszony megszüntetése végkielégítéssel történik. A szakszervezet jelentkező tagjai számára nyújt segítséget a döntési helyzetben segítségül. Sokan több évtized alatt nem kényszerültek ilyen nagyságrendű döntésre ill. nem igazodnak el a jogi útvesztők, lehetőségek között - húzta alá. Alternatív megoldásból nincs hiány Mindeközben a Sonline arról írt, hogy a kultúrház lehet az egyik megoldás azoknak a falvaknak, ahol az alacsony forgalom és a magas fenntartási költségek miatt veszélybe kerül a helyi posta. A kulturális államtitkárság új programja, hogy bevinnék a kis postákat a művelődési házakba. Erről korábban kaposvári sajtótájékoztatóján beszélt Závogyán Magdolna államtitkár a városházán. Azt mondta, a Magyar Postával való együttműködés keretében új típusú partnerprogram indul, s a közművelődési intézmények munkatársainak átcsoportosításával ott is működhet postai szolgáltatás, ahol másként megszűnt volna. Az államtitkárság a lapnak azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték felmérni a települések igényeit az új típusú szolgáltatásra. Csökölyben már majdnem egy éve az önkormányzat épületében működik a helyi posta. Tavaly júniusban zárt be nálunk a posta, de a Posta Partner program keretében meg tudtuk tartani a szolgáltatást, mondta el Jakab Csongor polgármester a lapnak. Kiskorpádon is az önkormányzat épületében kapott helyet a posta, ahol megszűnt volna a szolgáltatás, ám azt még nem tudni, mi lesz a sorsa a vései postának. Címlapkép: Getty Images 