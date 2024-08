Lassan, de biztosan körbeépül a Balaton: a helyiek már hozzá sem férhetnek a vízhez?

Kemping helyett százmillió forintos házak; MÁV-üdülő helyére konferenciaközpont külön bevezetett Balatonnal; letarolt, majd üresen hagyott terület; és 175 hajóra tervezett, a strandot kettévágó kikötő – néhány beruházás a Balaton-parti településekről, amit hiába ellenzett a lakosság egy része, hiába támadták meg a bíróságon, akkor is felépült vagy jelenleg is dolgoznak rajta. A Telex beszámolójából kiderül, hogy a Balaton partját évről évre egyre nagyobb arányban terítik be a nagy, sok esetben oda nem illő beruházások.

A természetes és zöld partszakaszokat felváltják az épületkomplexumok, vagy a magáncélra megvásárolható, árban mindenképpen luxuskategóriába tartozó ingatlanok. Eközben a helyiek sokszor már azért küzdenek, hogy a megszokott helyükön valahogy még oda tudjanak menni a vízhez. Íme a nagyobb, vitatott balatoni beruházások listája: Balatonakarattya: a partra, az egykori MÁV-üdülő helyére gyakorlatilag felhúztak egy teljesen új negyedet, felépült a Balatonakarattyai Oktatási- és Konferencia Központ néven futó projekt.

a partra, az egykori MÁV-üdülő helyére gyakorlatilag felhúztak egy teljesen új negyedet, felépült a Balatonakarattyai Oktatási- és Konferencia Központ néven futó projekt. Balatonfüred: a településen gyakorlatilag mindig folyamatban van valami nagyobb építkezés, ami évről évre teljesen átformál egy-egy városrészt vagy utcát.

a településen gyakorlatilag mindig folyamatban van valami nagyobb építkezés, ami évről évre teljesen átformál egy-egy városrészt vagy utcát. Tihany: a Cordia ingatlanfejlesztő cég leányvállalata 45 lakásos lakótelepet akar építeni a Kenderföldeknek nevezett, spontán beerdősült területen, közel a révhez.

a Cordia ingatlanfejlesztő cég leányvállalata 45 lakásos lakótelepet akar építeni a Kenderföldeknek nevezett, spontán beerdősült területen, közel a révhez. Balatonakali: Akalinak néhány évvel ezelőtt még három vízparti kempingje is volt, ebből az eredetihez hasonló formájában egy maradt meg.

Akalinak néhány évvel ezelőtt még három vízparti kempingje is volt, ebből az eredetihez hasonló formájában egy maradt meg. Zánka: januárban derült ki, hogy Balaton-parti villák épülhetnek az egykori zánkai MÁV-üdülő területén.

januárban derült ki, hogy Balaton-parti villák épülhetnek az egykori zánkai MÁV-üdülő területén. Badacsonyörs: A nyugodt kis településrészen, ami hivatalosan Badacsonytomajhoz tartozik, még 2021-ben lett hatalmas felháborodás abból, hogy a kemping területének tulajdonosa gyakorlatilag az összes ott található fát kivágta.

A nyugodt kis településrészen, ami hivatalosan Badacsonytomajhoz tartozik, még 2021-ben lett hatalmas felháborodás abból, hogy a kemping területének tulajdonosa gyakorlatilag az összes ott található fát kivágta. Balatonmáriafürdő: nagy ellenkezést váltott ki 2022-ben a győri Balaton Coast Kft. építkezésének bejelentése. A Balaton partján található területre egy 71 lakásos, háromszintes épületkomplexumot szeretne a beruházó.

nagy ellenkezést váltott ki 2022-ben a győri Balaton Coast Kft. építkezésének bejelentése. A Balaton partján található területre egy 71 lakásos, háromszintes épületkomplexumot szeretne a beruházó. Balatonszemes: a település utolsó kempingjéért két éve hiába címeztek 5300 aláírással ellátott petíciót az önkormányzatnak. Tavaly ősszel derült ki, hogy a korábbi Hattyú kemping helyére egy 153 lakásos luxuslakóparkot kapnak a balatonszemesiek, mélygarázzsal, medencékkel.

a település utolsó kempingjéért két éve hiába címeztek 5300 aláírással ellátott petíciót az önkormányzatnak. Tavaly ősszel derült ki, hogy a korábbi Hattyú kemping helyére egy 153 lakásos luxuslakóparkot kapnak a balatonszemesiek, mélygarázzsal, medencékkel. Balatonföldvár: a település Nyugati strandjának a közepén az új, elektromos e-kikötő beruházója már tavaly januárban megkapta a szükséges engedélyeket, hiába a helyiek tiltakozása.

