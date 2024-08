Kiakadtak a dunaújvárosi acélgyár dolgozói: elegük lett a pénztelenségből, most így tiltakoznak

HelloVidék 2024.08.14. 11:02 Megosztom

Már bevásárolni sem tudnak, van aki elmaradt a hiteltörlesztőjével, más a lakbérrel: a dunaújvárosi acélgyár dolgozói elkeseredettek, mert a fizetésük érkezése már két hónapja bizonytalan: július elején és most is napokkal később utalt a vállalat - számolt be róla az RTL Híradója.

„Tartalékunk már nincs, vásárolni nem tudunk” – két hónapja bizonytalanul jönnek a fizetések a dunaújvárosi acélgyárban, számolt be róla az RTL. Emiatt tegnap és ma reggel is tiltakoztak a gyár bejáratánál. A cég a hírcsatorna megkeresésére azt írta: ma délután minden dolgozó megkapta a fizetését. A Nemzetgazdasági Minisztérium pedig azt közölte, hogy a kormány a helyzetet kiemelt figyelemmel követi. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!