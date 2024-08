Ebben a vidéki nagyvárosban akár havi 1,5 millió felett is kereshetsz: csak ezt kell tudni hozzá

Ha Kecskeméten vagy a környéken keresel munkát, annyi biztos, ha magas fizetésre hajtasz, a Mercedesnél lehet a legtöbbet keresni, itt egy mérnök csoportvezetőnek akár havi egy-másfél milliót is kézhez kaphat. A fizikai dolgozók béreit tekintve Bács-Kiskun megye is előkelő helyet foglal el. Eközben az állásra bejelentkezők száma 2024. nyarára határozottan megnőtt: legalább 30 százalékkal többen érdeklődnek annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban épp főszezon van - derült ki a Profession.hu szakértőjével és Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójával készült interjúnkban, amelyben Kecskemét és térségének munakerőpiacát vettük górcső alá.

HelloVidék: Hol áll Kecskemét országos viszonylatban milyen itt a munkaerőpiaci helyzet, mekkora a munkanélküliség, hogyan alakult ez az elmúlt évben - és 2024-ben?

Profession.hu: A 2023 januárjától 2024 júniusáig tartó időszakot vizsgálva vármegyei bontásban a hetedik legtöbb hirdetést tették közzé Bács-Kiskun vármegyei munkavégzési hellyel. A tavalyi év első felét összehasonlítva az idei év azonos időszakával csökkenés figyelhető meg az álláslehetőségek mennyiségében a vármegyén belül: idén január és június között 9 százalékkal kevesebb hirdetés jelent meg a térségben, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az országos átlag ennél kisebb, 2,9%-os csökkenést mutat a két periódus összevetésében.

Nógrádi József (Trenkwalder): Kecskemét munkaerőpiaci helyzetét nem érdemes a városra korlátozva vizsgálni, mivel rengetegen ingáznak ide dolgozni a megyéből, sőt szomszédos megyékből is. Bács-Kiskun megye foglalkoztatási rátája 74,3%-os, amivel az országos rangsor 8. helyén van, ezzel a Dunától keletre a legmagasabb ilyen értékkel rendelkező megye. A megyében 149 ezer főt alkalmaznak, közülük 111 ezren a versenypiacon dolgoznak, azon belül 42 ezer fő a feldolgozóiparban, 22 ezer fő a kereskedelemben, 12,5 ezer fő az építőiparban, míg 7-7 ezer fő a logisztikában és a mezőgazdaságban helyezkedett el.

Tavaly néhány ezer fővel többen voltak a munkaképes korúak, de az álláskeresők száma is hasonló volt, és míg tavaly 2,5 ezer fővel csökkent a megye lélekszáma, az idei első negyedévben már közel ezer fővel vannak kevesebben. A megyében 18,9 ezer társas vállalkozás van bejelentve, ami a tavalyi évhez viszonyítva 500 céggel kevesebb céget jelent. A beruházások kapcsán a legtöbb tőke a feldolgozóiparba érkezett, a sorban a következő a mezőgazdaság és a kereskedelem volt.

A megye ipari termelését leginkább a járműgyártás jellemzi, ám ez az ágazat az előző év azonos időszakához viszonyítva csupán 88%-on áll jelenleg. A megye teljes ipari termelés az előző évinek a 95,1 százaléka.

Mindez rányomja a bélyegét a megyei foglalkoztatási adatokra is. Egyrészt a tapasztalataink azt mutatják, hogy a cégeknél csökkenő a kereslet, az új keresések 25-30 százalékkal estek vissza a tavalyi év hasonló időszakához képest. Eközben az állásra bejelentkezők száma határozottan megnőtt: legalább 30 százalékkal többen érdeklődnek annak ellenére, hogy most főszezon van, így hamar el lehet helyezkedni a mezőgazdaságban és a vendéglátóiparban is.

A munkanélküliség tekintetében az országos átlag közelében van a megye, ez konkrétan 10 ezer fő nyilvántartott álláskeresőt jelent.

Ez az érték a tavalyi évhez képest sokat nem változott, ha csak a KSH adatait nézzük, de az irodánkba bejelentkezők száma és összetétele határozottan megváltozott. Egyre többen érkeznek a rosszabbul fizetett szomszédos megyékből, és egyre több szellemi foglalkozású is érdeklődik az irodáinknál.

Milyen nagyobb foglalkoztatók, gyárakat találunk a városban? Milyen sajátosságok jellemzőek Bács-Kiskun megyére, ez hogyan változott az elmúlt években?

Profession.hu: A cégek TEÁOR számából következtetve a legtöbb hirdetést az elmúlt másfél évben a következő területeken aktív vállalatok adták fel: gépjármű karosszéria gyártása és pótkocsi gyártás, munkaközvetítés, munkaerőkölcsönzés, egyéb monetáris közvetítés és élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem.

Nógrádi József (Trenkwalder): Korábban az élelmiszeripar volt az egyik legmeghatározóbb ágazat Kecskeméten, és ma is jelentős részét képezi a helyi iparnak (lásd: Univer a Fornetti vagy a Nissin Foods Kft.) Az elmúlt évek új beruházásainak köszönhetően azonban az autóipar vált az egyik legjelentősebb szegmenssé. A Mercedes és az őt kiszolgáló beszállítók az egyik legmeghatározóbb foglalkoztatókká váltak a régióban. Az elektronikai iparban is jelentős növekedés történt olyan vállalatokkal, mint a Phoenix Mecano Kft. Cabtec vagy Freudenberg Kft.

Hogyan alakult a bérezés, többi nagyvároshoz megyékhez viszonyítva a megyében - és a megyeszékhelyen?

Profession.hu: Az elmúlt másfél év bérrel jelölt hirdetéseinek átlagából az látszik, hogy Bács-Kiskun vármegye - a vármegyéket és Budapestet vizsgálva - nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el, egészen pontosan kilencedik 310 500 Ft-os átlagos nettó bérrel. A sort Budapest vezeti 339 200 forintos, majd Pest vármegye 332 000 forintos nettó átlagbérrel.

Nógrádi József (Trenkwalder): Kecskeméten a fizetések versenyképesek, és sok esetben jelentősen meghaladják a szomszédos megyék székhelyeinek szintjét. Jelentősen érzékelhető, hogy míg Kecskeméten az átlagbérezés felett lehet keresni, a megyén belüli, Kecskeméttől távolabbi városokban lényegesen alacsonyabb fizetéseket adnak a munkavállalóknak.

Még a szomszédos városban, Kiskunfélegyházán is átlagosan 6-10%-kal alacsonyabbak a bérek, míg a leszakadó településeken akár 15-20%-kal is a kecskeméti átlag alatt vannak a fizetések.

Itt a munkavállalók gyakran csak minimálbért vagy valamivel többet tudnak keresni. Bár a fővárosi, budapesti béreket nem érik el, Kecskeméten a fizetések kedvezőbbek, mint a szomszédos megyei székhelyeken. Ezért sokan a környező megyékből, például Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is ide járnak dolgozni, mind fizikai, mind szellemi munkakörökben.

Átlagosan a régió egyik meghatározó szereplőjénél, a Mercedesnél lehet a legtöbbet keresni. Jelentős bérfelhajtó ereje van a Mercedes magas béreinek, így az elmúlt években rendszeres volt a béremelés a városban és a megyében is. A 2024-es évben átlagosan 9-10%-os béremelések voltak a megyeszékhelyen, viszont egyeses estekben bizonyos cégek akár 15-20%-os béremelést is megléptek. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt évek minimálbéremelése miatt egyes cégek bérei jelentősen lemaradtak a piaci szereplőkétől, így versenyképességük megőrzése érdekében jelentősen bért kellett emelniük. A másik ok pedig, hogy a gazdasági helyzet miatt a cégek jelentős bérfejlesztésekkel próbálták megtartani a jó munkaerőjüket.

A 149 ezer fő foglalkoztatottból 86 ezer fizikai és 62 ezer szellemi foglalkoztatott. Érdekesség, hogy magas a szakmai, tudományos tevékenységet végző társas vállalkozások száma (ezek összesen 4400 embert foglalkoztatnak), de a feldolgozóipar 42 ezer munkavállalójából is 12 ezer a szellemi munkavállaló. Mindezek felfelé tolják az átlagkeresetek összegét.

Az átlagbér a megyében 534 ezer forint, ami a megyék közti rangsorban a 11.helyre teszi Bács-Kiskunt. (Csongrád -Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket megelőzi, de Heves megye mögött marad a KSH adatai szerint.)

A Trenkwalder saját kék galléros mérése azt mutatja, hogy a fizikai dolgozók béreit tekintve a vármegye előkelő helyet foglal el: Észak-Nyugat-Magyarország, Budapest, Pest megye után itt tud a legtöbbet keresni egy kék galléros dolgozó: az átlagos órabér mértéke 2168 forint volt a második negyedév végén.

Betanított fizikai pozícióknál elérhető legmagasabb bruttó totál csomag nagysága akár 600-650 ezer forint is lehet a gyakorlott, tapasztalt munkavállalók esetén - legalacsonyabbak 350 ezer forint körül mozognak. ( Az átlag ebben a körben: 500-550 ezer Ft)

elérhető legmagasabb bruttó totál csomag nagysága akár 600-650 ezer forint is lehet a gyakorlott, tapasztalt munkavállalók esetén - legalacsonyabbak 350 ezer forint körül mozognak. ( Az átlag ebben a körben: 500-550 ezer Ft) Szakképzett gépkezelőkénél: bruttó 700-750 ezer is lehet a legmagasabb csomag – a legalacsonyabb 450 ezer ( Az átlag 600-650 ezer Ft)

bruttó 700-750 ezer is lehet a legmagasabb csomag – a legalacsonyabb 450 ezer ( Az átlag 600-650 ezer Ft) Karbantartóknál szintén nagy a szórás attól függően, hogy milyen szintű a tapasztalat és mennyire komplex a munka. A legmagasabb bruttó csomag eléri a 800-850 ezer forintot – a legalacsonyabb 450-500 között mozog. (Az átlag 650-750 ezer Ft)

szintén nagy a szórás attól függően, hogy milyen szintű a tapasztalat és mennyire komplex a munka. A legmagasabb bruttó csomag eléri a 800-850 ezer forintot – a legalacsonyabb 450-500 között mozog. (Az átlag 650-750 ezer Ft) Szellemi pozíciók kapcsán, mérnöki területen kecskeméti viszonylatban az átlag: bruttó 650.000 HUF (junior, pályakezdő jelölt) – 1 M HUF (medior – senior jelöltek).

kapcsán, mérnöki területen kecskeméti viszonylatban az átlag: bruttó 650.000 HUF (junior, pályakezdő jelölt) – 1 M HUF (medior – senior jelöltek). Pénzügyi terület szellemi: bruttó 600.000 HUF – 850.000 HUF (pl könyvelő, senior könyvelő)

szellemi: bruttó 600.000 HUF – 850.000 HUF (pl könyvelő, senior könyvelő) Mérnök csoportvezető: bruttó 1,2 – 1,4 M HUF (Mérnökség vezető: Bruttó 2 M – 2,2 M HUF)

bruttó 1,2 – 1,4 M HUF (Mérnökség vezető: Bruttó 2 M – 2,2 M HUF) IT terület: junior: bruttó 650.000 – 800.000 HUF (medior: bruttó 800.000 – 1 M HUF., senior: 1 M – 1,5 M HF)

Bács-Kiskunban milyen munkaerőt keresnek a legjobban, mik a legjobban fizető állások?

Profession.hu: Az elmúlt másfél évben a következő területekre kerestek a leggyakrabban munkaerőt a cégek: bolti eladó/pénztáros, anyagmozgatás/rakodás, betanított munka, gépkezelő, valamint villanyszerelő.

A bérrel jelölt hirdetések alapján a legmagasabb átlagos fizetést a vármegyében az IT programozás, fejlesztés terület kínálja átlagosan 665 000 forintos, majd a mérnök pozíciók 429 000 forintos, és az építőipar, ingatlan 416 000 forintos nettó bérezéssel.

Nógrádi József (Trenkwalder): Országosan Észak-Nyugat-Magyarország, Budapest, Pest megye és Hajdú-Bihar megye után itt keresik a legtöbb pozícióra az embereket. Mivel a járműgyártás a leghangsúlyosabb terület, ezért komoly versenyfutás zajlik ezen szakemberek iránt. Ez az a terület, ahol a legtöbb pénzt keresni a megyében.

Itt is a szakképzett munkaerő és mérnökök iránt van a legnagyobb kereslet, különösen az elektromos vagy mechanikus szakképesítéssel rendelkező munkavállalók iránt.

A térség különböző technikus pozíciókra keres embereket, de nagy számban igényelnek betanított fizikai munkavállalókat is. A gépkezelői pozíciókban is jól lehet keresni, mivel ezek a munkakörök szakképesítést és/vagy tapasztalatot igényelnek. Bérek tekintetében a mérnökök és az IT szakemberek a legjobban keresők közé tartoznak, különösen az autóipari tapasztalattal rendelkező szakemberek esetében. Az autóiparban többéves tapasztalattal rendelkező mérnökök kiemelkedően magas fizetésekre számíthatnak. Mivel Debrecenben nyílik a BMW gyár, Kecskeméten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a speciális autóipari tudással rendelkező munkavállalókat megtartsák.

Lehet tudni, hány vendégmunkás dolgozik Kecskeméten - milyen gyárakban, jellemzően hol és milyen munkakörökbe toboroznak. Átlagosan mennyit keresnek?

Nógrádi József (Trenkwalder): 2023-ban 557 engedélyt adtak ki és ezzel együtt 2023.12.31.-én 1426 vendégmunkás-engedély volt érvényben. Ebből 1231 engedély volt kiadva ukrán és szerb állampolgároknak. Mindemellett a foglalkoztatók is lejelentettek 368 fő külföldi állampolgárt.

Tehát annak ellenére, hogy a feldolgozóiparban magas a külföldi vendégmunkások száma, a régióra nem jellemző ez a fajta foglalkoztatás.

A bérek tekintetében ugyanazt a bért kapják, mint a magyarok. Az ekvivalencia elve miatt mindenki ugyanazt a bért kell kapja, függetlenül attól, hogy magyar, vagy külföldi.

Bács-Kiskun megyében is működik akkumulátorgyár, ez mennyire befolyásolhatja a megye és a megyeszékhely munkaerőpiacát?

Nógrádi József (Trenkwalder): Jelenleg semmilyen komolyabb hatással nincs a helyi munkaerőpiacra. Az innen származó keresletet erősen visszafogja, hogy ezt a területet is érinti a recesszió, nincs aktív toborzás, illetve nincsnek olyan létszámigénytervek sem, amelyek bármennyire is befolyásolnák a helyi viszonyokat. A járműipar részeként ugyanakkor az akkumulátoripar kihagyhatatlan piaci szegmens, amennyiben a jövőben is járműveket szeretnének a régióban gyártani. Vagyis hosszabb távon számolni kell ennek jelentősebb hatásával is.

A helyi képzőintézményeknek a jelenlegi helyzetben is fontos feladata, hogy kihasználják és az oktatásba is becsatolják a helyi foglalkoztatókat, a régió versenyképességének fenntartása érdekében. Ellenkező esetben Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megye komoly elszívó erővel jelentkezhet a következő években, illetve ezekből a régiókból Bács-Kiskun már jóval nehezebben csábíthat majd el munkaerőt.

