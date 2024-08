50 millió forint felett az otthonteremtés ebben a megyében: de kinek van erre pénze?

Az országos trenddel megegyező mértékben fokozódott az ingatlanpiaci kereslet Hajdú-Bihar vármegyében is, ahol a Duna House adatai alapján az átlagos négyzetméterár 646 ezer forintra emelkedett, az otthonteremtés költsége pedig már megközelítette az 50 millió forintot. A legtöbb ingatlan a vármegyeszékhelyen talált gazdára, ahol a fővárosihoz közelítő albérletárak mellett, már az átlagos négyzetméterár is 705 ezer, az ingatlanvásárlásra fordított összeg pedig 52,6 millió Ft-ra emelkedett a Duna House értékesítési adatai szerint.

Míg 2023-ban országos tekintetben gyenge eredményeket hozott a hazai ingatlanpiac, addig az idei évben az elhalasztott vásárlások pótlása, a csökkenő kamatkörnyezet és a megújult otthonteremtési támogatások hatása az érdeklődők számán túl már a tranzakciószámokon is érezhető

– kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Vármegyei szinten felerősödött idén a vásárlási kedv, ami az átlagos négyzetméterárakon is nyomot hagyott. A tavalyi év értékesítési adataihoz mérten az idei év eladásai alapján már 646 ezer forintra emelkedett a vármegyei átlag négyzetméterenként. A Hajdú-Biharban letelepedők átlagosan 10 négyzetméterrel nagyobb, vagyis 77 m2-es ingatlanokra szerződtek, az ingatlanvásárlásra fordított összeg pedig meghaladta a 49,6 millió forintot 2024-ben.

Az előző évekhez hasonlóan, továbbra is a családi házakra irányul a kereslet zöme, idén már az ügyfelek 42%-a döntött ház vásárlása mellett. A vármegyében kertes házat választó ügyfelek idén átlagosan 538 ezer forintos négyzetméteráron, átlagosan 101 négyzetméter alapterületű otthonokra szerződtek, 54,4 millió forintos áron. Az összes ingatlantípus tekintetében igaz, hogy a tavalyi évhez mérten, az országos átlaggal megegyező, kétszámjegyű növekedést mutatnak a négyzetméterárak.

A hajdú-bihari vevők számára preferált ingatlantípus a téglaépítésű lakás is, amely a Duna House 2024-as adatai alapján 33%-os arányban szerepelt az adásvételek között. A házakhoz képest mérsékeltebb áremelkedés után Hajdú-Bihar vármegyében így 771 ezer Ft/m2 áron lehetett téglalakáshoz jutni idén. A téglalakásra fordított összeg 45,5 millió forintra nőtt, az átlagos alapterület pedig 59 négyzetméter lett. 2024-ben a vármegyében értékesített ingatlanok között 18%-ra mérséklődött a panellakások aránya. Négyzetméterárak tekintetében a házgyári lakásoknál is növekedést hozott az idei év, az átlag 771 ezer Ft/m2-re emelkedett. A Hajdú-Bihar vármegyei, átlagosan 54 négyzetméteres panelekhez 39 millió forint feletti összegért juthattak a vásárlók.

A kelet-magyarországi régió fellegvárának tekinthető, albérletárak tekintetében pedig a fővároshoz közelítő vármegyeszékhely volt az idei évben is a terület legkeresettebb települése, itt zárult a Duna House által közvetített vármegyei tranzakciók 82%-a. Az ingatlanközvetítő várakozásai szerint az év második felében is aktív piaccal lehet majd számolni mind országos, mind vármegyei szinten, ezért is döntött a hálózat egy újabb, debreceni Duna House ingatlaniroda nyitása mellett. Az új iroda szakértői az augusztus 16-i megnyitót követően, a Simonffy utca 15. szám alatt, a várják az ügyfeleket

– tette hozzá a szakértő.

