A számok nem hazudnak: ezek most a legnépszerűbb kisteherautók Magyarországon

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Magyarországon az elektromos kishaszongépjárművek. A Datahouse felmérése szerint az első félévben 11,9 százalékkal 63 337-ra bővült az új személyautók piaca. Ezen belül kishaszonjárműből 25,7 százalékos növekedést követően 13 320 talált gazdára, ugyanakkor a nagy haszonjárművek forgalma stagnált. A használtauto.hu lapunk kérdésére elárulta, hogy a legnépszerűbb márkáknak továbbra is a Man, MERCEDES-BENZ, Iveco, Scania számítanak Magyarországon.

Az idei első hét hónapban jelentősen megugrott az új kishaszonjárművek száma, míg 2023 január-júliusi időszakához képest 12 125 kishaszongépjárművet helyeztek üzembe, addig idén ez a szám ugyanabban az időszakban már 15 022 volt. A nagyhaszongépjárművek piacán nem történt érdemi változás, idén összesen eddig 3 557 nagyhaszongépjárművet adtak el, míg tavaly 3608-at. Ami a hazai gépjármű állomány megoszlását illeti,

a legnagyobb szegmenset természetesen a személygépjárművek adják, összesen 82,12 százalékkal, eztután jönnek a kishaszongépjárművek 10,28 százalékkal, majd a motorok 4,34 százalékkal, utána a nagyhaszongépjárművek 1,9 %, traktorok 1,01%, és végül a buszok 0,34 százalékkal.

A Használtautó.hu a HelloVidék kérdésére elárulta, hogy melyek a legnépszerűbb márkák, valamint kitértek arra, is hogy miképp alakultak általánosságban az egyes haszongépjárművek árai. Ami a legnápszerűbb márkákat illeti továbbra is toronymagasan vezet a Man, a MERCEDES-BENZ, és az Iveco.

1. Man

2. MERCEDES-BENZ

3. Iveco

4. Scania

5. Volvo

6. DAF

7. Renault

8. IFA

9. Steyer

10. Ford

Ami az egyes haszongépjárművek árait illeti a használtauto.hu beszámolója szerint már jóval nagyobb a szórás, és kitűnik, hogy egyes modellek esetében jelentős árváltozás történt egy év leforgása alatt.

A kisáruszállítók piacát továbbra is a dízel meghajtás dominálja, és érdekes, hogy hibrid modell is csak elvétve akad, ennek ellenére egyre népszerűbbek az elektromos modellek is.

Két kézzel kapkodnak az elektromos kisteherautókért

Az elektromos személyautók mellett töretlen a népszerűsége az elektromos kisteherautóknak is. A Datahouse adatai alapján például a júniusi 286 eladott elektromos kishaszongépjármű az elmúlt három év legmagasabb havi adata, és nem kicsivel, hanem több mint duplája az előző rekorder 2024 májusnak.

Akkora ez a szám, hogy a hónapban csaknem 10 százalék (9,8%) lett az elektromos kishaszongépjárművek aránya az új autó-piacon. Tavaly júniusban 34 ilyen autót adtak át hazánkban, most 286-ot. Ezzel az éves statisztika is 742 darabra erősödött, ami 153 százalékos növekedés jelent.

A típusok féléves listáját még azért mindig a Ford Transit vezeti, mögötte viszont már második a Mercedes Citan, és harmadik a Dacia Spring. A márkák versenyét júniusban a Mercedes nyerte – az első hat hónap forgalmának 73 százalékát júniusban realizálták. Kérdés, ez fenntartható-e, vagy egyszeri kiugró adatot látunk. Második helyen meglepő módon a Volkswagent látjuk, a harmadik a Dacia, a Ford pedig a negyedik helyre szorult.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) szerint rendkívüli növekedést láthatunk az elektromos autók terén: az első félévben 59,6 százalékkal több elektromos modellt helyeztek forgalomba, mint az előző év azonos időszakában, amiben minden bizonnyal ebben szerepe van a megújult elektromos autó támogatásnak és az egyre több megjelenő elektromos modellnek.

Fontos megjegyezni – tette hozzá az MGE –, hogy bár a növekedés jelentős, a regisztrált új autók mindössze 7,4 százaléka volt elektromos, ami európai vagy globális összehasonlításban továbbra is igen alacsonynak számít.

Egyre népszerűbbek a lakókocsik is

Érdekesség, hogy folyamatosan nő a kínálat a lakóautókra, a magyar piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő Használtautó.hu adatai szerint. Növekvő tendencia mutatkozik 2023 első félévétől kezdődően a lakóautó-eladás terén, melynek apropóján a Használtautó.hu szakértői összegyűjtötték a legkeresettebb márkákat.

A Használtautó.hu megvizsgálta, hogy 2023 és 2024 első féléve alapján hogyan változott a lakókocsi-kínálat a portálon. Az elemzés során az árban 10 ezer és 1 milliárd forint közé eső lakóautókat és lakókocsikat összesítette, beleértve mind az új, mind a használt járműveket.

A Használtautó.hu előrejelzései alapján várható volt a nyári időszak alatt növekvő tendencia, ami azonban kiemelkedő eredmény, hogy a készlet másfél év alatt, közel a duplájára nőtt. Egyértelműen megállapítható, hogy 2023-tól kezdődően a lakóautók készlete hónapról hónapra folyamatos növekedést mutatott.

Nem olcsó mulatság egy lakóautó, mégis az elmúlt években egyre növekvő népszerűségnek örvend. Egyre többen kedvelik meg a szálláshely-foglalás nélküli utazás nagyobb szabadságot nyújtó varázsát

- mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

