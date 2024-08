Brutálisan beindult a hazai albérletpiac: augusztus végével itt az újabb roham

Egyre drámaibb a helyzet az albérletpiacon és a bűvös 250 ezres átlag havi bérleti díjakat átlépve, már sokak számára egy nagyvárosi kiadó ingatlan lassan a megfizethetetlen kategóriába sorolható - írta a Pénzcentrum.

Nincs könnyű dolga annak, aki most keres albérletet. A felvételi utáni csúcsidőszakban a kínálat jelentős részét felszippantják az egyetemi hallgatók és nem ritka az sem, hogy a már amúgy sem olcsó kiadó ingatlanok ára hirtelen megugrik ilyenkor. A bajt csak tetézi, hogy nem elég a bérleti díjat és a kapcsolódó rezsit összespórolni, hanem a szerződéskötéshez egy kisebb vagyonnal a zsebünkben kell érkezni. A bérleti díjakkal együtt az egyösszegben fizetendő kaució is drágult, így nem ritka, hogy a saját és a család büdzséje sem fedezi a szükséges költségeket. Egyre többen lehetnek azok, akik személyi kölcsönt vesznek fel erre, legalábbis a legnagyobb hirdetési portálon már hitelt is reklámoznak kifejezetten a kaució rendezésére. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett a témában: a Bankmonitor szerint a dolog nem ilyen egyszerű, sok esetben a bankok a megélhetés hitelezéseként értékelik a kaucióra felvett hitelt, így pedig elutasítják az igénylést.

Címlapkép: Getty Images

