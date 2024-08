Kilőttek az új autó árak Magyarországon: 5,5 millió alatt szinte semmit sem kapni

A Pénzcentrum friss felmérése alapján manapság már 5,5 millió alatt szinte nem lehet új autót vásárolni Magyarországon.

Ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon

Az első helyen továbbra is a Mitsubishi Space Star áll, amelynek ára május (és egyben hosszú idő) óta változatlanul legkevesebb 4 440 000 forint. Ennyiért az 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral felszerelt változatot kaphatjuk meg, Entry felszereltséggel, fehér színben – a többi szín feláras. Azonban a legolcsóbb modellben nincs beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem tartozik az alapfelszereltséghez.

A Dacia Sandero most 5 499 000 forintba kerül kedvezményes listaáron, májusban ezért még legkevesebb 5 399 000 forintot kellett fizetni, sőt, februárban még a román márka kisautója volt a második, 4 999 000 forintos akkori árával - most is ez az ezüstérmes, de már drágább. Ezt követi a Fiat 500-as, amelynél még mindig tart az 5 500 500 forintos akció - az alapfelszereltségű 312.0QH.1 70LE-s verzióra.

5 660 000 forintos alapárával a Fiat Panda a negyedik helyen áll a toplistán, ennyi pénzért már kapunk klímát, fáradtságfigyelőt, start-stop rendszert. Februárban ez még legkevesebb 6 280 000 forint volt. A 2025-ös modellévvel nagyot drágult a Hyundai i10-es, amely májusban még kicsivel 5 millió forint alatt volt elhozható (ezzel második helyen állt), viszont, ha valaki most szeretne rendelni a facelift utáni változatból, annak legkevesebb 5 749 000 forintot kell fizetni. Azaz 750 ezer forintot emeltek az árán, így visszaesett az ötödik helyre.

A Kia Picanto ára nem változott legutóbbi cikkünk óta, most is 5 799 000 forintba kerül a legolcsóbb változat, Gold felszereltséggel, ezzel ez a hatodik legolcsóbb új autó most Magyarországon. Ebben nincs holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, és LED-es fényszóró sem. De a tempomat és a 8 colos központi kijelző alapáras, telefontükrözést is tud.

Hetedik a Suzuki Ignis, amely 5 800 000 forinttól vásárolható meg, az új Swift viszont már nem tartja azt a hagyományt, hogy csak 30 ezer forinttal drágább ennél, immáron 6 130 000 forintba kerül kedvezményesen - ezzel a kilencedik. Így viszont a nyolcadik helyre odaért a Mitsubishi Colt, amely akciósan 5 999 000 forintba kerül.

Ugyanannyiba, mint most kedvezményesen a Toyota Aygo X, amely májusban 6 240 000 forintért volt kapható legkevesebb. Nagyot drágult a Citroen C3-as, amely most legkevesebb 6 190 000 forintért rendelhető meg, ezzel tizedik a listánkon, májusban még legolcsóbb listaáron 5 490 000 forint volt. Itt 700 ezer forintos áremelés történt.

Kiszorult a toplistáról

A Renault Clio, amely legutóbb 6 099 000 forintos alapárral volt rendelhető, ma már 6 349 000 forint a legolcsóbb ára.Az Opel Corsa, ami 6 190 000 foint volt legutóbb, ma már 6 790 000 Ft-tól lehet megrendelni

A Hyundai i20, ami májusban 6 199 000 forintért volt kapható, a 2025-ös modellév katalógusa szerint immár legalább 6 649 000 forintért lehet megrendelni.

A Dacia Duster már legutóbb sem fért be, akkor 6 499 000 forinttól kezdődött, manapság is ennyibe kerül.

Érdekes még, hogy nagyot drágult február óta a Peugeot 208-as, akkoriban legkevesebb 6 490 000 forintba került, ma már a legolcsóbb változat (1.2 Benzin 75 BVM5) nem is rendelhető meg, csak a 1.2 Benzin 100 BVM6-os verzió erősebb motorral és 6 sebességes váltóval, kereken 8 millió forintért az árlista szerint.

Címlapkép: Getty Images