Ezekkel a szakmákkal hatalmasat szakíthatsz Magyarországon: havi 600 ezret is kereshetsz

Az állásportálokon az elmúlt években jól látható, hogy folyamatosan csökken a diplomát megkövetelő hirdetések aránya.

Bár egy jó szakember már tényleg brutális óradíjak mellett dolgozik, azért a legjobban fizető állások még mindig diplomához kötöttek. Ahogy az az említett kutatásból kiderült, hogy a diploma értéke ugyan nem csökken, az egyetemi képzések alatt viszont sokszor meg nem szerezhető tapasztalat és egyéni kvalitások értéke nő, ami gyakran a papírral szemben is döntő jelentőségű lehet.

Úgy tűnik, emiatt egyre több munkáltató számára már nem elsődleges szempont a felsőfokú végzettség. Az állásportálokon az elmúlt években jól látható, hogy folyamatosan csökken a diplomát megkövetelő hirdetések aránya: míg 2020-ban az összes álláshirdetés egyharmada igényelt diplomát, 2022-re ez az arány 25 százalékra csökkent, és 2023-ban is ezen a szinten maradt, vagyis a hirdetéseknek már csak negyede várja el a felsőfokú végzettséget.

Ezért is lehet, hogy ma már nemcsak a középkorúak kapuzárási pánika az, hogy belevágnak valami újba: sok diáknál is megfigyelhető, hogy egy sikertelen felvételit követően úgy döntenek, inkább más módon képzik magukat tovább – például felnőttképzés keretében új szakképesítést szereznek, ami egyben a diák státusz előnyeit is biztosítják számukra.

Gáspár Gabriella, munkaügyi tanácsadó két, látszólag ellentétes irányt nevezett meg ezzel kapcsolatban a Pénzcentrum kérdésére. Mint mondta: Egyrészről fontosak azok a képzések amikben a digitális készségeinket tudjuk fejleszteni. Nem informatikussá kell válnunk, viszont nincs olyan terület manapság ahol valamilyen digitális ismeretre ne lenne szükség. Lehet az: projektmanadzsment, marketing, vállalatirányítás, könyvelés, dizájn, mérnöki munka, és még sorolhatnám

A másik irány pedig szerinte éppen az emberi erőforrás, másnéven HR irány, amibe nem csak a toborzás tartozik bele, hanem például az itt bemutatott képzések egy jelentős részéért is felel.

A szakember szerint egy cég legértékesebb erőforrásai ugyanis maguk a munkavállalók. A megfelelő személyeket megtalálni, fejleszteni, motiválni, az inspiráló munkakörnyezetet kialakítani és megtartani mind-mind elengedhetetlen feladat. És az ehhez értő személyek is kulcsfontosságúak egy vállalatnál. A klasszikus HR képzések mellett még ebbe a kategóriába tartoznak a tréner, mediátor, coach, tanácsadó képzések is

Manapság nagyon felfutóban vannak az energiahatékonysággal, fenntarthatósággal, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos képzések is.

Azt Gáspár Gabriella is megerősítette, hogy valóban, a képzések sok esetben előnyösebbek is lehetnek egy diplománál, bár szerinte az a legideálisabb, ha az ember több lábon áll, és mindkét területen rendelkezik képzettséggel. Szerinte ugyanis egy kiegészítő képzés a diploma mellett nagyon meg tudja növelni egy pályázó értékét.

Vagy ha például pont olyan készségeket tanult meg a munkavállaló ami az adott pozícióban nélkülözhetetlen, ilyen esetben nem csak egyenértékű, hanem még fontosabb is mint a diploma.

