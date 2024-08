Hatalmas átalakításra van szükség: ezt most kell meglépni a magyar mezőgazdaságban

Az elmúlt időszakban nagyon jelentős átalakulások zajlottak a magyar agrár felsőoktatásban, ami elengedhetetlennek bizonyult, hiszen nagyon szétaprózódott volt a rendszer. Ezen változtatni kellett, és sikerült is. Van olyan agrár felsőoktatási intézmény, amely zászlóshajója az agrárképzéseknek, egyben egy olyan agrártudományi központtá vált, amely a mezőgazdaság hazai fejlesztését a háttérországát is tudja biztosítani - mondta az Agrárszektornak Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora, aki az idei Portfolio Agrárszektor Konferencián is részt vesz majd Siófokon, ahol többek között ezzel a témával is foglalkozni fog.

Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, mintegy három év alatt az integrációs folyamatot befejeztük, lezártuk. Az biztos, hogy jó úton vagyunk, hiszen ott vagyunk a világ 200 legjobb agrár felsőoktatási intézménye között. Persze, itt nem állunk meg, nagyon fontos célunk, hogy az a minőségi oktatás és kutatás, amely mellett mi elköteleztük magunkat, az tovább tudjon erősödni, mert akkor lehet erős agrárgazdaságot is építeni. Ehhez kiváló és jól képzett szakemberek állnak rendelkezésre. Ráadásul megvan az a kutatási háttér, ami lehetővé teszi azt, hogy azokat az adottságokat, amelyek a magyar mezőgazdaságban rendelkezésre állnak, azokat maradéktalanul ki lehessen használni és aknázni

- fogalmazott Gyuricza Csaba.

Nem lesz gond a generációváltás

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira is fel kell készülni, választ kell rá adni, amit ugyancsak a megfelelően képzett szakemberekkel és az ő tudásukkal lehet. Mivel a generációváltás azonnali szemléletváltást követel meg, nincs idő arra, hogy éveket várjunk, hiszen a klímaváltozás mellett a világpiaci mozgások is felgyorsultak. Ki kell emelni, hogy nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az agrár felsőoktatásnak és az agrártudományoknak legyen vonzereje a fiatalok körében:

Éppen ezért egész évben népszerűsítő kampányokat folytatunk, folyamatosan juttatjuk el a híreket, információkat a fiatalokhoz és a szülőkhöz egyaránt. Nagyon fontos, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy miről szól ma az agrárium, erről szeretnénk egy reális képet mutatni. Mi teljes pályás „letámadással” dolgozunk, tehát azt mondhatjuk, hogy a közösségi médiát, az elektronikus és az írott sajtót is megcélozzuk, de különböző rendezvényeket is szervezünk fiataloknak, ami az agrárpálya népszerűsítéséről szól. Ezen kívül folyamatosan közöljük az új agrárinnovációkról szóló híreket, illetve az agrárdiplomáciában elért eredményekről is beszámolunk. Tehát minden, ami az agrárpályával kapcsolatos, szeretnénk, hogy napi szinten jelenjen meg és kerüljön be a köztudatba, jusson el a fiatalokhoz és az ő szüleikhez. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar kulcsfontosságú mind nemzetközi, mind hazai szinten. Ráadásul pénzt is lehet vele keresni, szép hivatás és hosszú távon garantált megélhetést biztosít.

A MATE rektora hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi szakemberképzés is fontos. Ennek érdekében a pontszámokat például nem csökkenteni, hanem növelni fogják, így egyre jobb képességű gyerekek lépnek majd be a felsőoktatásba. Érdemes megjegyezni azt is, hogy idén 5 százalékkal csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma, de mi ezt nem igazán érezzük a MATE-n. Mindez jól mutatja, hogy valóban van vonzereje az agráriumnak a fiatalok körében is.

Ezek mellett nem lehet elmenni

A háború, illetve a különböző nemzetközi kedvezőtlen folyamatoknak a hatására is olyan átrendeződések zajlanak, melyek közvetlenül hatással vannak a termelésre, a feldolgozásra. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket év végén át kell venni és át kell gondolni.

Úgy gondolom, erre az Agrárszektor Konferencia ideális, hiszen a magyar agrárium minden területéről érkeznek szakemberek, akikkel értékelni és mérlegelni lehet az elmúlt időszakot.

Címlapkép: Getty Images

