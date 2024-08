Túl olcsó a tojás, a Tojásszövetség emelést sürget: szeptembertől jöhet a drágulás?

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége szerint emelés nélkül veszélybe kerülhet a tojástermelés. A Va megyei napilap megkérdezte a vasi termelőket, ők terveznek-e emelni szeptembertől.

Az elmúlt időszakban tapasztalt tojásár-csökkenés veszélybe sodorhatja a tojástermelők fenntarthatóságát – figyelmeztetett a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége. A szakmai szervezet szerint, bár a tojás ára jelentősen csökkent, a termelési költségek továbbra is magasak maradnak, ezért ősszel áremelésekre lehet szükség. Mint írják, a tojástermelők számára az őszi időszak különösen kritikus, mivel ilyenkor kell megvásárolniuk a takarmányt, amelynek ára a szélsőséges időjárás miatt emelkedhet.

Bár a kormány nemrégiben eltörölte azokat a rendeleteket, amelyek korlátozták a kínálatot és az árképzést, a fogyasztói tojásárak mégsem nőttek. Ez azt jelenti, hogy a termelők továbbra is csökkenő bevételekkel néznek szembe, miközben a kereskedők haszna változatlan marad.

A szövetség szerint a hazai tojásipar stabilitását az szolgálná leginkább, ha a termelők és a kereskedők hosszú távú megállapodásokat kötnének. Az ilyen megállapodások segítenék az árak stabilitását, ami biztosítaná a termelők számára a fenntartható működést, és megóvná a hazai tojástermelést a szélsőséges ár-ingadozásoktól.

A KSH adatai szerint az utóbbi két és fél évben valóban nagy ingadozásnak lehettünk szemtanúi

10 darab tojás fogyasztói átlagára 2022 januárjában még csak 498 forint volt, novemberben viszont már 984 forint, azaz majdnem a duplája. 2023-ban elkezdett enyhülni ez a tendencia, januárban 904 forintra, novemberben már 753 forintra csökkent a fogyasztói átlagár. Idén januártól valóban folyamatosan csökkent az átlagár egészen júniusig – ekkor 697 forintot kértek el 10 darab tojásért átlagosan – viszont ezután a hónap után az ár elindult felfelé, júliusban 727 forintot mutat a KSH statisztikája.

A vasi termelők nem emelnek a tojás árán

A Vas Népe a Szombathelyi Vásárcsarnokban vasi termelőknél is érdeklődött, ők hogyan látják, szükség van-e emelésre és terveznek-e szeptembertől emelni.

Gergácz Péter közel 30 éve van a szakmában, jelenleg is kétezer tyúkot tart. A kis méretű tojást ötvenért adja, a közepest kilencven, az L-es méretűt száz forintért.

Ő is úgy látja, hogy még más termékekért ötszörös árat is elkérnek, a tojás nem olyan mértékben drágult, mint más élelmiszerek. Ennek ellenére sem tervez emelni, mert tapasztalata szerint így is kevésbé vásárolnak az emberek.

Címlapkép: Getty Images

