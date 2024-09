A lombkoronasétány után itt az újabb botrány: 46,5 milliós futópálya épült Nyíradonyba - Közpénzből, magánerdőbe

Már nemcsak lombkoronasétány, hanem egy 1200 méteres rekortán futópálya is van a 7300 lakosú Nyíradonyban. A két beruházásban közös, hogy megépítésüket pályázati pénzek elnyerésére alapozták, és mindkettő – legalább részben – Tasó László fideszes országgyűlési képviselő, egykori államtitkár erdeiben landolt - írta a 24.hu.

Ha emlékeztek még rá, Nyíradony az a Debrecenhez közeli település, ahol két fideszes politikus is pályázott lombkoronasétány megépítésére, és nyertek is. De már nemcsak lombkoronasétány, hanem egy 1200 méteres rekortán futópálya is épülhetett a 7300 lakosú Nyíradonyban - derült ki a 24.hu mai riportjából.

A rekortáncsík túlnyomó része Tasó László országgyűlési képviselő, egykori államtitkár erdeiben erdejébe került, de jutott belőle a Tasó László által alapított egyesület és a Tasó felesége által vezetett cég földjeire is. A lap szerint a beruházásról a város polgármestere, Tasó Béla egyedül döntött a járvány idején – Tasó László az ő nagybátyja.

A projektre a Miniszterelnöki Kabinetiroda adott támogatást, ehhez a polgármester hasonló összegű saját erőt ígért. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020 novemberében át is utalta a pénzt, Tasó Béla azonban nem indította el az építkezést, sőt 2021 elején azt kérte, hosszabbítsák meg a határidőt.

2022 márciusában azonban visszavonták az „előlegként” adott 45 millió forintot, mert a helyszíni bejáráson megállapították, hogy a támogatói okiratba foglaltak megvalósítása „meghiúsult”. Ahogy a 24.hu is írja, a polgármester mégsem mondott le a futópályáról, és fél évvel a visszavonásról szóló döntés után elindította az építkezést. A pálya alapjainak elkészítésével az Alama Bau Kft.-t, a műanyagfelület terítésével és festésével a Global Sport Kft.-t bízta meg. A kivitelezési szerződések szerint mindkét debreceni cég 27,5 millió forintért vállalta a munkát. Előleget csak az Alama Bau kapott: 6,5 milliót.

A futópálya Tasó Béla jóváhagyásával az új turisztikai központ mellé, annak telkére került.

A lap úgy tudja, a képviselő-testület csak 2023 tavaszán értesült hivatalosan arról, hogy a látogatóközpont melletti futópályát a polgármester döntése nyomán az önkormányzat építtette, és igen komoly fizetési problémák alakultak ki miatta.

Tasó 2023 tavaszán hiába kérte az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központot, hogy tekintsen el a támogatásmegvonástól, mert megvalósult a pálya, közölték, hogy nincs lehetőség a korábbi döntés felülbírálatára, legfeljebb részletfizetésről lehet szó. A pályát építő két cég közben a bírósághoz fordult, és adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte. Az egyik cég a 24.hu-nak azt mondta, a polgármester hónapokig hitegette őket az utalással. Az önkormányzat az előleget leszámítva 46,5 millióval tartozott a két cégnek.

A Debreceni Törvényszék végül adósságrendezési eljárásról küldött a végzést az önkormányzatnak.

A lap kereste Tasót, hogy megtudják, miért rendelte meg a futópálya megépítését összesen 55 millió forintért a két debreceni cégtől, amikor az állami támogatást már fél évvel korábban visszavonták. Tasó szerint az eljárásban nincs semmi különös, így az is nehezen érthető, hogy ez miért érdekli a sajtót.

Címlapkép: Getty Images