Leuralja Magyarországot az osztrák boltlánc? Egyszerűen imádják a magyarok

Közzétette a tavalyi évi üzleti beszámolóját a Mömax és Möbelix áruhazak üzemeltetője, amely időközben magába olvasztotta az XXXLutz boltokat is. Ahogy a Pénzcentrum írja, megtörtént az az egyesülés, amelytől már 5 éve is tartottak a hazai bútorboltok. A beolvadás hatására a cég nettó bevételei már súrolják a JYSK számait, a következő években kiéleződhet a verseny a lakberendezési láncok között. A friss számok alapján az IKEA-nak egyelőre nincs mitől tartania, a trónkövetelők együttes erővel sem érhetnek a nyomába.

Ahogy a portál írja, augusztus végén jelent meg a hazai piac egyik legnagyobb lakberendezési és bútorvállalatának éves üzleti beszámolója. Az MMXH Lakberendezési Kft. magában foglalja a Mömax és Möbelix boltokat, illetve 2023 áprilisától már az XXXLutz üzleteket is. Arra, hogy képet kapjunk róla, mit hozott magával a két vállalat egybeolvadása, most először nyílik lehetőség. Már 2019-ben felmerült, amikor az XXXLutz a Kika-boltok átvételével a piacra lépést tervezte, hogy túl nagy szelet jut majd így a Mömax és Möbelix üzletekkel együtt az anyavállalatnak a hazai bútorpiaci tortából. A Gazdasági Versenyhivatal meg is vizsgálta alaposan a helyzetet, végül engedélyezte a piacra lépést (erről részletesen ebben a cikkben írtunk). Az XXXLutz jó ideig függetlenül működött az MMXH-boltoktól, és az üzleti beszámolók alapján nem is jelentett nagy fenyegetést az IKEA-ra vagy JYSK-re nézve. 2021 decemberében azonban összevonták egy kézbe a Mömax, Möbelix és XXXLutz boltok vezetését, a 2023. március 31-én kedvezményezett átalakulás keretében pedig az XXXLutz Lakberendezési Kft. beolvadt az MMXH Lakberendezési Kft-be, mely így az XXXLutz Lakberendezési Kft. jogutódjává vált. Végleg egyesítették tehát erőiket a hazai lakberendezési piacon, így új fejezethez érkezett a bútorháború Magyarországon.

A Pénzcentrum minden évben figyelemmel kísérte a cégek üzleti beszámolóit, mely alapján az XXXLutz és az MMXH együttesen sem jelentett túl nagy fenyegetést a JYSK-re és az IKEA-ra. 2023-ban azonban fordult a kocka: az XXXLutz beolvadása megváltoztathatja a piaci viszonyokat. Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának nyilvánosan hozzáférhető adatai alapján nettó árbevétel és adózott eredmény terén még mindig verhetetlen az IKEA, a JYSK-öt azonban megszorongathatja az összeolvadással megerősödött MMXH.

A JYSK ugyanis csak minimális növekedést tudott elérni a 2022. szeptembertől 2023. augusztusig tartó tárgyévben. 66,8 milliárdról 67,2 milliárdra növelte a bevételeket - ez mindössze fél százalékos növekedés. Eközben az IKEA 130,8 milliárdról 146,3 milliárdra növelte bevételeit, azaz 11,9 százalékkal. Ez szerényebb, mint az egy évvel korábbi növekedés, mely 18,7 százalék volt. A JYSK tavalyi növekedése is jóval nagyobb, 16,9 százalékos volt. Ezek azonban a közelébe sem érnek az MMXH idei növekedésének: 43,5 milliárdról 62,3 milliárdra, 46,8 százalékkal nőtt a nettó árbevétel.

A MMXH 62,3 milliárdjával már ott tapos a JYSK sarkában, viszont még ketten együtt sem tudták volna letaszítani az IKEA-t a trónjáról.

Az adózott eredményt vizsgálva azonban máris nem tűnik olyan kedvezőnek az XXXLutz és MMXH egyesülése: 1,3 milliárdos hiányt könyvelhettek el. Az MMXH adózott eredménye már múlt évben is csökkenést mutatott, de akkor még pozitív volt a mérleg. Ezzel szemben az XXXLutz tavaly már csak minimális, 9 millió forintos adózott eredményt tudott felmutatni - ez 99,2 százalékos visszaesést jelentett. Az IKEA ugyanakkor tovább folytatta ütemes növekedését az utolsó tárgyévi adatok szerint, a JYSK-nek azonban bezuhant az adózott eredménye: 71,8 százalékot veszítettek.

További részleteket ide kattintva olvashatunk, a Pénzcentrum teljes cikkében.

Címlapkép: Getty Images