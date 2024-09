Három héttel korábban kezdődött az idei szüret Veszprémben: ilyen lehet az idei termés

A szárazság miatt idén három héttel korábban kezdődött a szüret a Veszprémi Érseki Pincészet birtokain.

Már augusztus közepén elkezdtük a felkészülést, a présmosást és a szüretelő ládák tisztítását. Idén várhatóan minden szinte egyszerre fog beérni, így aztán nagyon fontos a megfelelő szüreti időpont kiválasztása.

Ráadásul ebben az évben három héttel a tervezett időpont előtt láttunk hozzá a munkákhoz, de ismerek olyan pincészetet is, ahol már júliusban szüreteltek – mondja az idei betakarításról Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza.

A pincészet birtokain idén is a sauvignon blanc-nal kezdődött, majd az olaszrizlinggel folytatódott a szüret. Előbbit különböző érési fázisokban szüretelik, és az első szedést követően egy napon keresztül áztatják.

A bogyókat ilyenkor nem roppantják meg, a hideg áztatás hatására pedig jobban kijönnek az aromák – ennek köszönhetőek azok a zöld, frissítő ízjegyek, amelyekben sokszor a csalán, a bodza, az egres és a zöld tea aromája is érezhető. Bár nyáron az extrém hőhullámok és a szárazság is nehezítette a borászok munkáját, 2023 vége és 2024 eleje is meglehetősen csapadékos volt, ami kifejezetten jótékony hatással volt az idei termésre.

Nem sok időnk volt a pihenésre, hiszen tavasszal nagyon korán el kellett kezdenünk permetezni és a hajtásokat válogatni, a szőlő ugyanis extrém sebességgel nőtt

– magyarázta a főborász.

A csapadékos időjárás június elejéig tartott – ebben az időszakban a szőlő gombás betegségei elleni védekezés is sok munkát adott –, június közepétől augusztus végéig viszont egyáltalán nem esett az eső a Veszprémi Érseki Pincészet birtokain.

Sajnos az egyre melegebbé váló nyarakkal szemben kevés eszközünk van – legfeljebb annyit tudtunk tenni, hogy későbbre hagytuk a fürtök körüli felesleges levelek eltávolítását a fehér- és a kékszőlő-fajtáknál is, hiszen az UV-sugárzás olyan magas volt, hogy a bogyók megperzselődtek volna a napon

– hangsúlyozta Benesch Antal.

