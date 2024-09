Sorra zárnak be a postahivatalok vidéken: mégis, mi folyik itt?

Az elmúlt hetekben több tucatnyi településen „adta fel” a Magyar Posta az állami feladatát, s keresett másokat a hivatal működtetésére - írja a Népszava.

A Magyar Posta honlapján augusztus végi frissítéssel megjelent azoknak a postahivataloknak a legújabb névsora, amelyek bezárnak, és postapartnerként üzemelnek tovább: ilyen lesz például a pusztakovácsi, a szalonnai, a nagypeterdi, a somogyfajszi, a szelevényi, a tiszasasi hivatal, ahol szeptember közepén térnek át az új működtetési formákra.

Augusztus elejétől mobilposta jár a faluban. Fél órát tölt itt, ami sokakat zavar, hiszen megszokták, hogy hétköznap délelőttönként mindig nyitva volt a régi posta

– mondta a lapnak Czinke János, a bő ezer lakosú dél-somogyi falu, Homokszentgyörgy polgármestere.

A szolgáltatóhely augusztusig az önkormányzat épületében működött, a falu korábban is csak jelképes összeget kért bérleti díjként, ám ezt is elengedték volna, ha megmarad a hivatal.

Ráadásul nem kértünk teljes nyitvatartást, megfelelt volna, ha minden másnap délelőtt van postánk, a köztes napokon pedig a szomszédos Ladon lett volna, s így egy dolgozóval meg tudtak volna oldani két falut

– folytatta a faluvezető, majd hozzátette, csak úgy maradhat meg a hivatal, ha az önkormányzat fizeti az alkalmazottat, ám erre nincs pénzük.

Mint mondta, próbálkoztak vállalkozókkal is, hátha postapartnerként átveszi valaki, de mindenki kihátrált. Egyfelől nem értenek hozzá, másrészt veszteséges az egész, nem véletlen, hogy bezárták.

A homokszentgyörgyieknek egyébként a távolabb lévő Szulokra kell eljárniuk, ha postahivatalban akarják intézni a dolgaikat, ugyanis az állami cég a szomszédos Ladon is bezárta a postát. A kevesebb, mint 600 fős faluban még rosszabbul járták, hiszen nekik Kaposvár felé, Kadarkútra kell indulniuk nyitva tartó hivatalért.

Az ország másik szegletében is hasonló a helyzet. Gulyás János az ózdi járásban lévő Borsodbóta munkáspárti polgármestere azt mondta, őket is „kóstolgatta” a Magyar Posta: idén tavasszal készítettek egy felmérést, s utána felajánlották az önkormányzatnak, hogy működtesse a hivatalt.

Nem bolondultunk meg. Ez egy állami szolgáltatás, minden sz..rt már ne akarjanak az önkormányzatok nyakába varrni

– mondta indulatosan.

Náluk jelenleg kétfős a postás állomány, az egyik alkalmazott a hivatalban dolgozik, a másik pedig a leveleket, újságokat, a nyugdíjat viszi ki. Utóbbi nemcsak itt lát el szolgálatot, hanem a szomszédos Királdon is: reggelente személyautóval – amelynek költségeit a posta fedezi – beutazik Ózdra, ott felveszi a pakkot, és napközben a két faluban kiviszi.

Itt a térségben két postahivatal is bezárt, az egyik Csokvaományban, a másik Csernelyben, s már csak mobilposta működik ott. Mindkét településnek hasonló a lélekszáma, mint nekünk, 800 fő körüli, de nálunk talán több a nyugdíjas, és a sportfogadás, a lottózás meg a kaparós sorsjegy is elég közkedvelt a helyiek között, így vélhetően nagyobb a forgalmunk

– mondta.

Gulyás János szerint azonban hamarosan őket is eléri a „postai végzet”, számítanak arra, hogy egy következő hullámban Borsodbótán is bezárják a hivatalt. Ők azonban ez esetben sem fogják átvenni a szolgáltatást, mert így is elég nagy zsonglőrködésbe telik, hogy kijöjjenek a költségvetésükből, nem akarják egy veszteséges ágazattal ezt tovább terhelni.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)