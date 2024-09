Kertészek figyelem, indul a pályázat: le ne maradj, extra pénzeket osztanak szét

Gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény ültetvény telepítésének támogatására szeptember 10-től, a kertészeti üvegházak, hűtőházak, zöldség- és burgonyatárolók fejlesztéséhez és a kapcsolódó post-harvest fejlesztések támogatására pedig szeptember 24-től nyújthatók be a támogatási kérelmek - mondta az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Szentesen, a XIII. Magyar Paprika Napján az AM közleménye szerint.

Feldman Zsolt ismertette, hogy a kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet emelkedik, melynek kielégítéséhez folyamatos termelés és szállítás szükséges, ezért is indokolt a növényházi termesztőkapacitás növelése, korszerűsítése. A fedett termesztőfelületek a megváltozott klimatikus viszonyok között nagy termelésbiztonságot adnak - írták. Az államtitkár szerint ennek legfontosabb kormányzati eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének, valamint fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. A kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések pályázati felhívás keretösszege 50 milliárd forint. Ezen túlmenően a Közös Agrárpolitika Stratégia Tervének keretei között az ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatására 25,2 milliárd forint fordítható - áll a közleményben. A felhívások és a hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagok, mellékletek az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a https://kap.gov.hu felületen találhatók - hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki kitért arra is, hogy több, mint 7000 beruházást sikerült támogatni a kertészeti ágazatban azzal, hogy 185 milliárd forint forrás odaítéléséről született döntés 2015 óta a Vidékfejlesztési Programban. A támogatást a nyertes pályázók technológiafejlesztésre, gépbeszerzésre, üveg- és fóliaházak létesítésére, ültetvénytelepítésre, gomba- és hűtőházak létrehozására fordíthatták. Feldman Zsolt méltatta a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének példamutató munkáját a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyben hazánkban 49 zöldség-gyümölcs termelői szervezet működik 4 ezer termelővel. Ezek kiemelt támogatása mellett a kormány is elkötelezett, 2023-ban 4,1 milliárd forint nemzeti támogatás, illetve 1,6 milliárd forint uniós pénzügyi támogatás került kifizetésre célzottan számukra a termelők piaci pozícióját javító beruházásokra, kutatásra, tanácsadásra, képzésekre vagy éppen promócióra - közölte az AM.