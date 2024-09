Zsebbenyúlós lett az idei iskolakezdés: kész horror, mire és mennyit költöttek a családok

A számok nem hazudnak, volt, amire a tavalyi évinek több mint kétszeresét fizették ki a gyermekes szülők. Mutatjuk, mennyit nőttek a tanévkezdési kiadások.

A szeptemberi tanévkezdés költségeiről készített online felmérést a Pepita.hu (amit a VG szemlézett), amely 2225 olyan szülő bevonásával készült, akiknek gyermeke általános vagy középiskolás. Az összeállításból kiderült: a szeptemberi iskolakezdés költségei messze túlmutatnak az írószereken és a klasszikus felszerelésen.

Az iskolakezdés nem csupán a klasszikus felszerelések beszerzésével jár, hanem sok esetben komoly extra költségeket is jelent a családok számára

– derült ki a Pepita.hu friss felméréséből.

A kutatás rávilágít, hogy a szülők jelentős részének – mintegy 33 százalékának – gyermekük sportolási lehetőségeinek biztosítása, 32 százalékának az új íróasztal vagy szék beszerzése jelentette a legnagyobb kiadást. A felmérés szerint közel 30 százaléknyi azok aránya, akik a tanévkezdés kapcsán számítógépet vagy laptopot vásároltak, illetve sokuknak különórákra is költeniük kell a tanév során. A szülők ötöde a gyerekszoba átalakítására is szánt pénzt, míg kétharmaduk frissítette gyermeke ruhatárát, cipőit a becsengetés előtt. A családok kiadásai nagymértékben eltérhetnek attól függően, hogy hány éves a gyermek, hiszen a nagyobbak esetében a kollégiumi díjak vagy akár az albérlet költségei is a szülőket terhelik.

Íróasztalt, irodaszéket és iskolatáskát vettek a legtöbben

A saját, iskolakezdést megelőző másfél hónapos értékesítési adataink azt mutatják, hogy a legnagyobb növekedést az íróasztal és irodaszék, valamint iskolatáskák és iskolatáska-szettek kategóriában értük el tavalyhoz képest az értékesített termékek számában

– mondta el Dorcsinecz József, a Pepita.hu társalapítója.

Az íróasztalok esetében annak ellenére is 57 százalékos növekedést látunk az összes bruttó vásárlási értékben, hogy az átlagos vásárlási érték 21 százalékkal csökkent tavalyhoz képest

– jelezte Dorcsinecz József, aki hozzátette, hogy idén az iskolatáskákért a Pepita.hu webáruházban átlagosan 15 ezer forintot fizettek a vevők vásárlásonként, ami azt jelenti, hogy tavalyhoz képest átlagosan 31 százalékkal nagyobb értékben költöttek. Kiemelkedő növekedést értek el még a könyvek, valamint laptopok és laptophátizsákok eladása terén is ebben az időszakban az iskolakezdéshez kapcsolódó kategóriák közül.

Mit kerestek leginkább a szülők?

A Pepita.hu felméréséből az is kiderült, hogy legtöbb szülő,

mintegy 76 százaléknyi az akciós termékeket kereste az iskolakezdésre való felkészüléskor

nagyon hasonló azoknak az aránya, 29 százalék, akik teljes mértékben a gyerekre bízták a választást a holmik beszerzésekor,

mint azoké, akik fenntartható megoldásokat is kerestek (28 százalék),

vagy kuponokat váltottak be (26 százalék).

A válaszokból az is kiderült, hogy sok szülő ad mások ajánlásaira, kiemelt fontosságú számukra az ár-érték arány, és hogy egy helyen, egyszerűen tudják megvásárolni az összes szükséges terméket.

Használt iskolaszer, felszerelés és ruházat kérdéskörben megoszlanak a vélemények

A többség pénzért ugyan nem vásárolna használt holmit, viszont családtagoktól, közeli ismerősöktől szívesen elfogad jó állapotú eszközöket, ruhákat, és ugyanígy továbbadná azt, ami nekik már nem kell. De vannak olyanok is, akik spórolás végett vagy épp fenntarthatósági okokból cselekszenek így, illetve vannak, akiknek csak ez a lehetőség adott.

