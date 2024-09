Alig van szabad lakás Pakson: hol fog így a sok vendégmunkás letelepedni?

Az atomerőmű-bővítés miatt már több száz orosz munkás és mérnök érkezett Paksra, de elszállásolásuk egyre nehezebb, mert a kisvárosban nincs elég megfelelő ingatlan - írja a HVG.

Ahogy a lap írja, a csúcsidőszakban 8 ezer embert foglalkoztathat majd a beruházás, ez a város lakosságának a fele, de az építkezés körül annyi a bizonytalanság, hogy az ingatlanfejlesztők egyelőre nem kezdenek nagyobb lakásépítésbe a környéken. Az érkezőket segítő paksi orosz közösség egyik vezető aktivistája 45 éve lakik a városban, ő nem aggódik.

Paks lakossága a 2022-es népszámlálás szerint 17 827 fő. Vagyis a magyar kormány azzal számol, hogy a Pakson élők száma, ha csak rövid időre is, de egy évtizeden belül közel másfélszeresére nő. A 8 ezer munkavállaló akkor is sok, ha a Paks 12 kilométeres körzetében lévő települések mintegy 60 ezres lakosságszámához viszonyítjuk. Felmerül a kérdés, hogy hol fognak ezek az emberek lakni. Hova fognak a családos dolgozók gyerekei iskolába járni? Hogyan fog ez a rengeteg ember beilleszkedni egy kisvárosba? Másképp: érdemes most Pakson ingatlanba fektetni?

Címlapkép: Getty Images