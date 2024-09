Mi történik a postásokkal? Sok településen csak értesítést kapnak küldemények helyett a lakók

Egyre többen sérelmezik, hogy a postások meg sem próbálják átadni a személyes kézbesítést igénylő küldeményeket, egyszerűen csak bedobják az értesítő szelvényt. A Magyar Posta álláspontja szerint a kézbesítésre szigorú szabályok vonatkoznak - írta meg az economx.

Ahogy a portál írta, egy fóti olvasójuk írt nekik, hogy hiába voltak otthon, a postás meg sem próbálják átadni a személyes kézbesítést igénylő küldeményt, csak bedobta az értesítő szelvényt a postaládába. Ezzel a településen sokan egyet is értenek, többen is hasonlót tapasztaltak.

De nemcsak a Pest vármegyei településen találkozni azonban hasonló problémával. Van, aki azt sérelmezi, hogy pénzküldeményt várt, azonban csak az értesítést kapta meg előző napi dátummal. Más pedig arról ír, hogy olvasónkhoz hasonlóan hiába volt otthon, a postás az ajánlott küldeményt nem vitte fel hozzá, hanem csak értesítést dobott a postaládába.

A portál szerint korábban az ujszo.com is írt arról az egyik győri Facebook-csoportban született bejegyzés alapján, hogy nem volt hajlandó felvinni egy társasházban az ajánlott leveleket a postás. A bejegyzés alatti kommentekben többen is jelezték, hogy nem egyedi esetről van szó, másoknál is rendszeresen előfordult már ilyesmi, amely miatt panasszal éltek.

A Posta is megszólalt az ügyben

Az Economx megkeresésére a Magyar Posta azt közölte, hogy a kézbesítésre szigorú szabályok vonatkoznak. Általánosságban azt közölték, hogy:

A házhoz kézbesítés alkalmával a személyes kézbesítést igénylő postai küldemények esetében a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő részére történik a kézbesítés megkísérlése. Jogosult átvevő hiányában a posta értesítőt hagy hátra. Személyes kézbesítést nem igénylő küldemény esetén (például nem könyvelt, rögzített ajánlott küldemény) a küldemény kézbesítése – átvételi elismertetés nélkül – levélszekrény útján történik. A fentieken túl, vannak olyan küldeményeink, amelyek esetében a kézbesítő munkatársunk szabályosan kizárólag az értesítőt kézbesíti a címzett részére (pl.: 300.000 Ft összeget meghaladó kifizetési utalvány, mérete alapján levélszekrénybe nem helyezhető amorf küldemény. Előfordulhat olyan csomagok esetében is, amikor az MPL futár/csomagkézbesítő átvevő hiányában, vagy mert nem tud bejutni a lépcsőházba nem tudott a helyszínen értesítőt hagyni). A levélkézbesítőnél ezen esetekben nincs küldemény, csak az értesítő, a küldemény kézbesítésére az értesítőn megadott postahelyen kerül sor

- írták.

Hozzátették, amennyiben az ügyfeleknek kérdése van, vagy panaszt tennének a szolgáltatással kapcsolatban, akkor azt javasolták, hogy az ügyfélszolgálatukkal vegyék fel a kapcsolatot.

Címlapkép: Getty Images