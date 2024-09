Gyűlnek a viharfellegek: egyre nagyobb bajban vannak a tojástermelők?

Egyes szakemberek szerint indokolt lenne az áremelés az élelmiszeriparban, amit vélhetőleg a vásárlók nem szívlelnének, hiszen így is egekben vannak az árak itthon.

Ahogyan az Agrárszektor is beszámolt róla, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége közleményében emelte ki, hogy növekednie kell ősztől az áraknak a hazai étkezési tojáspiacon, mert az utóbbi időszak árcsökkenései miatt fenntarthatatlanná vált a termelés. Minden piaci szereplő érdekeit az szolgálná, ha az elmúlt hónapokban tapasztalt hullámzás helyett végre stabilitás jellemezné a tojásárakat.

Az áremelést indokolhatja az is, hogy a termelőknek a következő időszakban kell megvásárolniuk, illetve lekötniük takarmányszükségletük nagy részét, amelynek beszerzési és finanszírozási költségei a szélsőséges időjárás miatti terménydrágulás hatására érzékelhetően emelkedhetnek. Jelenleg az alábbi árakkal találkozhatunk a boltokban, piacokon:

az L-es méretű, hazai I. osztályú tojás darabja

a Nagybani Piacon 53-56 forint,

a Tescoban 71 forint,

az Auchanban 80 forint,

a Sparban pedig 71 forint.

Hogyan alakult a tojástermelés Magyarországon?

A 2024-es év első négy hónapjában közel egyötödével csökkent az Európai Unió tojásimportja, miközben több mint 20 százalékkal nőtt a közösség e terméket illető kivitele. Magyarországon kisebb mértékű, 8 százalékos csökkenés volt megfigyelhető a tojás behozatalában a januártól májusig tartó időszakban, ugyanakkor a kivitel mintegy 25 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. A KSH adataiból pedig kiderült, hogy 2019-ben közel 2,58 milliárd tyúktojást termeltek,

2020-ban 2,54 milliárdot,

2021-ben 2,53 milliárdot,

2022-ben 2,43-at,

míg 2023-ban még kevesebbet, mintegy 2,33 milliárdot.

Magyarországon a világátlagnál jelentősen több tejet és tejterméket fogyasztunk: 2021-ben az egy főre jutó éves tejfogyasztásunk 182 kilogramm volt (megközelítőleg 177 liter), ami napi nagyjából fél liternek felel meg átlagban egy fő esetében. Továbbá a magyar tejtermelés sem elhanyagolható, mivel 2022-ben több mint 2 millió tonna tejet termeltünk, valamint az egy állatra jutó éves tejhozamunk 6300 kg volt, a világon 16. legnagyobb. A Sole-Mizo, az Alföldi Tej és a Tolnatej tekinthető a három legnagyobb, meghatározó cégnek a magyar piacon.

Koller Attila, a Tej Terméktanács társelnöke szerint az elmúlt évek nehezek voltak a magyar tejágazat számára, egyik válságból a másikba esett át a szektor, amelyek mostanra felemésztették a tejfeldolgozók tartalékait, nehéz forrásokat mozgósítani. A szakember beszélt arról is, hogy az egyébként rendkívül energiaigényes ágazatban az energiaárak növekedése mellett a csomagolás és a fuvarozás költségei is emelkedtek, de a nyerstej ára és a bérköltségek is nőttek.

Az ágazat költségei egy év alatt megduplázódtak, és amikor ezt be kellett építeni a termékek árába, az egy drámai mértékű fogyasztáscsökkenéssel járt. Még most is 40-50%-kal magasabban vannak az árak, mint a koronavírus-járvány előtt.

Az ágazatban ráadásul rossz az export-import aránya, óriási mennyiségű itthon megtermelt nyerstej kerül külföldre, ami aztán feldolgozott élelmiszerként érkezik vissza az országba. Mindezek mellett sok termék – mint például a sajtok, joghurtok – esetében elkerülhetetlenek az import termékek, különösen jelentős a német, a lengyel, a cseh és a szlovák behozatal. Sőt, még munkaerőhiánnyal is küzd a szektor.

A gondok a fogyasztókat is érintik, hiszen egyes tejtermékek nagyot drágultak, különösen a tejek. Ezzel kapcsolatban Raskó György agrárközgazdász a lapnak elmondta, hogy nem tudni, pontosan mi állhat a tejdrágulás hátterében. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a feldolgozók próbálták érvényesíteni a korábbi veszteségeik csökkentése céljából magas változási árat.

De ez vissza fog ütni, mert azt látom, hogy teljesen megdöbbenti a vásárlókat ez az árszint. Tehát, hogy a fogyasztást visszaveti ez, az biztos. A feldolgozott termékek árszintje nem igazán változott, mert abban van import lehetőség, tehát simán lehet sajtot, egyéb habosított joghurtot, miegymást behozni. Ott a környező piaci beszerzési árak eléggé kontrollon tartják a hazait. A folyadéktejet viszont olyan messziről nem hozzák be, ott látszik egy áremelési törekvés

- vélekedett Raskó György.

Az elmúlt 5 év tejtermelése pedig az alábbiak szerint alakult Magyarországon a KSH adatai szerint:

2019-ben 1,91 milliárd liter,

2020-ban 1,96 milliárd liter,

2021-ben bő 2 milliárd liter,

2022-ben 1,98 milliárd liter,

2023-ban pedig 1,97 milliárd liter.

