Veszik, mint a cukrot külföldön: itthon miért nem kell ez a magyar hús?

A vadhús nem tartozik a legtöbbet fogyasztott húsfélék közé Magyarországon, és akkor még finoman is fogalmaztunk. Bár körülbelül 800 tonnát értékesítenek évente belőle, mi, magyarok egy év alatt mindössze 30-40 dekagrammot eszünk meg - sertésből pedig akár 30 kilót is. Mindenki tudhatja, hogy ez az élelmiszer igen egészséges és számos jótékony hatással bír, ráadásul különleges az ízvilága is és elegendő mennyiség állna rendelkezésünkre. Kérdés, hogy akkor a gond? Ennek és sok minden másnak járt most utána az Agrárszektor.

Mint megtudtuk, Magyarországon vadhúsból nagyjából 800 tonnát értékesítenek évente, a hazai vadhúsfogyasztás azonban rendkívül gyérnek számít, hiszen jelenleg mindössze 30-40 dekagramm/fő/évre tehető. Ezzel szemben sertésből például több, mint 30 kilogrammot is fogyasztunk átlagosan évente. A VADEX Zrt. vadhúsfeldolgozó üzemében kizárólag nagyvad (szarvas, őz, vaddisznó, muflon) feldolgozása és értékesítése történik. A belföldi értékesítésből a szarvas részaránya 74 %, a vaddisznóé 21 %, az őzé 3 %, míg a mufloné 1%. Pontos információink a magyarországi vadhús fogyasztás összetételéről nincsenek, azonban vélhetőleg a fenti aránytól lényeges eltérés nem valószínű - mondták a lapnak. Miért nem fogy itthon a vadhús? A vadhús Magyarországon a drágább élelmiszerek kategóriájába tartozik, ezért a vásárlók egy része számára a fogyasztása nem képezi a hétköznapok részét. Ezen kívül a vadhúshoz való hozzáférés sokak számára nem megoldott. A friss vadhús általában vadász barátoktól, „ismerősöktől" történő „szerzés", vásárlás útján biztosított, azonban ez csak kisebb mennyiséget jelent. A vadfeldolgozók által forgalmazott termékek szinte kizárólag fagyasztott formában kerülnek a boltokba, elsősorban nagyobb áruházak polcaira. A szakemberek tapasztalata az, hogy a belföldi forgalom jelentős része vendéglátóipari egységek felé irányul, nem pedig a háztartások felé. Év végén többen nyúlnak utána Az év végén, ünnepi időszakban általában nő a kereslet a vadhúsok iránt. Tavaly decemberben az Agrárszektor is beszámolt arról, hogy hiába az ünnepek, az infláció és az energiaárak növekedése miatt a vadhúsok esetében is áremelkedés volt tapasztalható, ami miatt a korábbi évekhez képest inkább visszafogott keresletre lehet számíthattak a vadhúsok esetében a hazai piacon. Az export tekintetében az év vége mindig erős időszaknak számít. További részleteket ide kattintva olvashatunk. Címlapkép: Getty Images