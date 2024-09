Október 2-án Kecskemétre érkezik a Portfolio ingyenes üzleti konferenciája!

Rendkívül fontos szerepet töltenek be az ország vérkeringésében a nagyvárosok: a vidék gazdasági és az innovációs központjai, ezért 2024 őszén ismét vármegyeszékhelyekre látogat a Portfolio ingyenes konferenciasorozata. Október 2-án Kecskemétre érkezik a roadshow.

Nem túlzás azt állítani, hogy Bács-Kiskun vármegye székhelye az elmúlt években a magyar ipari fejlesztések egyik kiemelt helyszíne lett. Ennek kézzelfogható jele, hogy az eredeti ütemterv mentén halad a Mercedes-Benz új kecskeméti gyáregységeinek építése: a mintegy 400 milliárd forintos beruházással megduplázzák a kecskeméti gyártókapacitását, így Magyarország még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában.



Az új gyárban jövő év végére minden készen fog állni a sorozatgyártás megkezdéséhez, amely nagymértékben hozzájárul majd a magyar gazdaság teljesítményének és exportjának növeléséhez. Új karosszériagyártó és új összeszerelő üzem is létesül, amivel új munkahelyek jönnek létre a kecskeméti és környékbeli emberek számára.



Tavasszal jelentették be azt is, hogy a Schedl német autóipari vállalat 40 milliárd forintos beruházása nyomán 160 új munkahely jön létre Debrecenben és Kecskeméten.

Nem kérdés tehát, hogy a város gazdasági élete minden korábbinál intenzívebb, az azonban kérdés, hogyan tudnak ebben a felgyorsult gazdasági környezetben megmaradni a magyar vállalkozások, és hogy tudnak profitálni ebből - például autóipari, akkumulátoripari beszállítóként.

Szakemberek ugyanis egybehangzóan állítják, hogy bőven van még tér a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok előtt versenyképességük fejlesztésére.



Ehhez olyan kérdéseket érdemes megvizsgálni, hogy

Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő időszakban?

Hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk?

Hogyan lehet áthidalni a térségi munkaerőhiányból és a béremelkedésből adódó feszültségeket?

És hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni?

Hogyan tud ebben segíteni a tudatos energiamenedzsment és az elérhető banki, finanszírozási források, kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségek?

Ezekre a kérdésekre kaphat választ, ha ellátogat a Portfolio vállalkozói konferenciasorozatának kecskeméti állomására, amit október 2-án rendezünk a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpontban.



Előadóink lesznek (többek között):

Madár István, vezető elemző, Portfolio

Nyerges Tibor, gazdaságfejlesztési vezető, BKMKIK

Fetter István, kisvállalati divízió vezető, CIB Csoport

Póka Valentin, országigazgató, Coface

Hézinger István, privát vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

Nagy Attila, vezető online vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő



Célunk, hogy színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében.

Találkozzunk október 2-án Kecskeméten!

