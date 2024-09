Október 8-án Pécsre érkezik a Portfolio ingyenes üzleti konferenciája!

A nagyvárosok az ország vérkeringésében rendkívül fontos szerepet töltenek be: a vidék gazdasági és az innovációs központjai, ezért a Portfolio ingyenes konferenciasorozata idén ősszel ismét vármegyeszékhelyekre látogat. Október 8-án Pécsre érkezik a roadshow.

Hosszú ipari és vállalkozói hagyományokkal rendelkezik a baranyai vármegyeszékhely. A város fejlődése pedig nem áll meg, hiszen a közeljövőben is több beruházás, fejlesztés fog megvalósulni.



Hamarosan globális gyártóközponttá válik a füst nélküli termékek terén, ugyanis a városban új központot hoz létre a British American Tobacco dohányipari vállalat. A nagyjából 60 milliárd forintos beruházás az egyik legnagyobb egyszeri beruházásnak számít Pécs történelmében, ezzel 450 új munkahely jön létre; a fejlesztés révén nő a gyártókapacitás, illetve új termékek előállítását is idetelepítik. A világ egyik legjelentősebb dohányipari vállalata már kis híján ezer embernek ad munkát hazánkban, ez a fejlesztés pedig rávilágít arra, hogy a hosszú távú stratégiájukban Pécsnek a jövőben is rendkívül fontos szerepe lesz.



Intenzív bővülésben a Pécs melletti Cserkúton működő, a világ 40 országában jelen lévő Amphenol magyarországi vállalata. A gyár többek között európai prémium elektromos autók kiemelt fontosságú akkumulátor-alkatrészét gyártja, a vállalat tevékenysége pedig a közelmúltban kábel-összeszereléssel bővült.



A város gazdasági/üzleti élete tehát folyamatos fejlődésben van, azonban kérdés, hogyan tudnak ebben a felgyorsult gazdasági környezetben megmaradni a magyar vállalkozások, és hogy tudnak belőle profitálni ebből. Szakemberek ugyanis egybehangzóan állítják, hogy bőven van még tér a vállalkozások és nagyvállalatok előtt versenyképességük fejlesztésére.

Ehhez olyan kérdéseket érdemes megvizsgálni, hogy

Merre tart a magyar gazdaság, milyenek a kamatkilátások, az inflációs várakozások és beruházási környezet

Hol tart a régiós összevetésben a versenyképességünk, melyek az innovációvezérelt növekedés elemei

Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben

Hogyan alakulnak az energiaárak, az energiabeszerzési feltételek és az energiahatékonysági beruházások

Milyen kormányzati támogatásra, pályázati lehetőségekre számíthatnak a vállalkozások

Milyen munkaerőpiaci kihívások nehezítik a cégek működését

Ezekre a kérdésekre kaphat választ, ha ellátogat a Portfolio vállalkozói konferenciasorozatának pécsi állomására, amit október 8-án rendezünk a Corso Hotelben.

Előadóink lesznek (többek között)

Szabados Richárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Madár István, vezető elemző, Portfolio

Varga Péter, gazdaságfejlesztési főosztályvezető, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Síkfői Tamás, Elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Szilágyi Péter, kockázatkezelési vezető, Coface

Szalai Sándor, KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások

Énekes Tamás, privát vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

Nagy Attila, vezető online vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

Célunk, hogy színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében.

