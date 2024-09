Ez nem semmi: már most kezdődik a roham a karácsonyi halhúsért

Már szeptember elején elkezdődött a karácsonyi filézett ponty foglalása a Szegedfish Kft.-nél. A szegedi halgazdaság annak ellenére nem emelt árat, hogy a hőség miatt hatalmas veszteséget termeltek - írta meg a delmagyar.hu.

Ahogy a portál írja, a Szegedfish Kft. Hortobágy után a második legnagyobb tógazdaság az országban a több mint 2100 hektár vízfelületével.

Szeptember elején elkezdődött az előrendelés. Aki most rendel, annak december 20-a körüli időpontot tudunk adni – mondta Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója. A szegedi halgazdaság halfeldolgozó üzemének kapacitásai ugyanis végesek, és mivel mindenki a lehető legfrissebb halból szeretné elkészíteni az karácsonyi ünnepi menüt, ezért az ünnephez legközelebbi időpontok telnek be legkorábban. December 23-tól visszafelé töltik be a naptárat, hiszen mindenki frissen szeretné megfőzni a karácsonyi halászlevet, vagy megsütni a pontyot

- mondták a portálnak. Hozzátették, élő hallal viszont folyamatosan, előzetes megrendelés nélkül december 23-áig ki tudják szolgálni a vevőket, de azt már maguknak kell tisztítani és filézni.

Karácsonyra már most kell készülni!

A szegediek és a környékbeliek már megszokták, hogy jó előre meg kell rendelni a filézett halat. Előfordul, hogy karácsonyra már június közepén beérkezik az első megrendelés, november közepére a teljes kapacitást lekötik, és december elején betelik a rendelési naptár. Nem csak a lakossági igényeket, hanem a vendéglátóhelyek igényeit is ki kell elégíteniük. A halászcsárdák tonnaszám rendelik a pontyfilét szezonban.

Címlapkép: Getty Images