Megkongatták a vészharangot: komoly veszélyben a hazai kukorica?

Bár még nincs teljesen betakarítva a kukorica itthon és az északi, valamint nyugati megyék még hátra vannak, jelenleg azt látni, hogy a 2022-es évhez képest rosszabb a helyzet a magyar földeken.

Habár a kukoricának még csak az 50-60 százaléka van learatva Magyarországon, az már most látszik, hogy ennek a mennyiségnek a 40 százaléka toxinos és súlyos gondok vannak a minőségével - tudta meg az Agrárszektor Kiss Pétertől, a Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetségének elnökétől a Hungrana sajtóklubján.

2022-ben 2,5 millió tonna kukorica termett hazánkban, aminek a 30 százaléka volt toxinos, most hiába lesz 5 millió tonna körüli a mennyiség, ha annak nagy része problémás.

Két évvel ezelőtt a 2,5 millió tonna mellé behoztunk másfél millió tonna egészséges ukrán kukoricát Magyarországra. Az idén ez a lehetőség egyelőre nem áll fenn, aminek negatív következményei lesznek a takarmány és kukorica feldolgozó iparban.

Az a tapasztalat, hogy az aflatoxin termelődése és a hőmérséklet között összefügg, ha huzamosabb ideig 35 foknál melegebb van, a kukorica pedig kint van a földeken, akkor a benne lévő Aspergillus gomba elkezdi termelni a toxint. Ráadásul az idei helyzetből az látszik, hogy teljesen mindegy, hogy gyapottok-bagolylepke által megrágott termésről van-e szó vagy sem, bármelyik növény vagy parcella megfertőződhet

- hangsúlyozta Kiss Péter.

Kiemelte, nemcsak Magyarországon van ekkora gond a minőséggel, hiszen az egész Kárpát-medencét súlytotta a gyakorlatilag négy hétig tartó kegyetlen hőség, így Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Bulgáriában is vannak bajok a terménnyel.

Attól függetlenül, hogy ki hogyan és mennyit védekezett a gyapottok-bagolylepke ellen a kukoricaföldeken, azt el lehet mondani, hogy aki megfelelősen védekezett, ott kisebb az esélye, hogy magasabb a toxin, viszont aki nem tette meg időben a megfelelő lépéseket, ott nagyon magas, akár 20-30-40-50 ppb is lehet a toxinszint.

Keverik a jót a rosszal a termelők

A különböző tájegységek különböző módon vannak fertőződve Magyarországon, van, ahol van jó és rossz minőségű kukorica is. Ha például valaki időben kezelte rovarirtóval a növényt az egyik parcellán, ám a másikon ezt már csak pár nappal később tette meg, akkor könnyen lehet, hogy vegyesen lesz a fertőzött és nem fertőzött terménye a földjén. Emellett az aflatoxin sajátossága, hogy nem egyenletesen oszlik el a terményen és a rakományban sem. Hiába vizsgáltat be tehát egy részt a terméséből a gazda, nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy kimutassa a fertőzöttség valódi mértékét.

Sok gazda összekeveri az egyik parcelláról betakarított jó terményt, a másikról learatott rosszal, vagy a tavalyi toxinmentesnek mondható készletét arra tartogatja, hogy az idei rossz készleteit „feljavítsa”, ám így csak azt éri el, hogy kap egy nagy „kupac” fertőzött tételt. Innentől kezdve a piacra jutását is megakadályozza, sokkal jobb tehát ha nem keverik a termelők a minőségeket. A piac ki fog alakulni ezekre a különböző minőségekre, és a termelő valószínűleg jobban fog járni azzal, ha ezt megvárja

- hívta fel a figyelmet a szakember.

Mit tehet a termelő?

Fontos, hogy a termelők is nézessék meg a terményük minőségét és ne csak annyit tegyenek, hogy egy kisebb adagot bevisznek a laborba a halomból, az aflatoxin ugyanis foltokban helyezkedik el, nem egységesen.

Független minőségi ellenőr által hivatalosan vett mintát kell bevizsgáltatni, akkor fog a valóságot nagyrészt megközelítő eredményt kapni a termelő. Ezt követően pedig elkezdheti szétválogatni a jó és a rossz tételeket

- mondta az elnök.

Hozzátette, azt az idei év is megmutatta, hogy a klímaváltozás Magyarországon is jelen van: 2013-ba volt egy aflatoxinos éve a kukoricának, ezt követően csak 2022-ben jött a következő, most azonban 2 év telt el mindössze és megint toxinos év van. Ráadásul fel kell készülni arra, hogy egyre több ilyen magas hőmérsékletű periódus lesz az életünkben, ami magával hozhatja az egyre gyakoribb „fertőzött kukoricás” éveket.

Kérdés: van-e elég megfelelő minőségű kukoricánk?

Ki lehet mondani, hogy habár mennyiségileg van elég magyar kukorica, minőségi oldalon ez már nem mondható el, így mindenképpen importra lesz szükségünk

- tudatta Kiss Péter. Elmondta, a magyar tejelőtehén ágazat például már elkezdte megváltoztatni a takarmány receptúrát és egyre többen veszik ki a kukoricát belőle az itthon talált sok toxinos termény miatt.

