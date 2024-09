Erre sokan nem is gondolnak: sokat érhet egy olcsó autó is a háztartásban

Szőc település, amely Veszprém vármegyében található, az egyik legkevesebb autóval rendelkező hely Magyarországon, 1 000 lakosra mindössze 191 autó jut, ami kiemelkedően alacsonynak számít az országos átlaghoz képest. Ez a szám jelentősen alulmúlja a Közép-Dunántúli régió átlagát, ahol 1 000 főre 454 autó esik átlagosan. Ahogy a Pénzcentrum írja, az ország más településein, mint például Tüskevár, ez a szám több mint tízszeres: itt 1 000 főre 2 529 autó jut, ami jól mutatja, hogy az autóellátottság településenként rendkívül szélsőséges lehet. Az ilyen alacsony arányú autótulajdonlás, különösen a leszakadó térségekben, jelentősen akadályozza a mindennapi mobilitást, ami tovább fokozza a munkanélküliséget és az oktatási lehetőségekhez való hozzáférés hiányát. Ebből pedig egyenese következik, hogy még egy olcsó autó megléte is nagyon sokat számíthat a háztartásoknak abban, hogy összességében jobb életminőségük legyen.

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatbázisában hozzáférhetőek a 2022-es adatok, amelyek megmutatják, hogy egy településen 1 000 főre hány gépkocsi jutott. Ezt az adatforrást használta fel a portál jelenlegi elemzéséhez.

Ennyi autó jut 1 000 főre az országban

A következő ábrán regionális szinten vizsgáltuk meg, hogy hogyan néz ki az országunk autóállománya 1 000 főre vetítve. A legmagasabb érték a nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, az 1 000 főre eső autók átlagos száma ott közel 464, a legkevesebb értéket pedig Észak- Alföld hozza, mindösszesen felkerekítve átlagosan 353 autóval.

A fenti ábrán jól látható, hogy akkor szórás nincsen a régiók között. Azonban ezek átlagos értékek, így azokkal azért óvatosan kell bánni. Ha már egy olyan település van egy adott régióban, ahol 1 000 felett van az 1 000 főre eső személygépkocsik száma, az már nagyban tudja módosítani az átlagos régiós adatokat. Erre jó példa, hogy a legkevesebb értéket mutató település a Veszprém vármegyében található (Közép- Dunántúl) Szőc község, ott mindösszesen 191 autó jut 1 000 főre. Míg magában a régióban található Tüskevár településen ez az érték 2 529, ami egyúttal az országos legtöbb autóval rendelkező község. Ha ezeket átlagoljuk, akkor átlagosan 1 360-at kapunk, ami nagyban torzítja azt a tényt, hogy ebben a régióban található az ország legkevesebb autójával rendelkező település.

Az elemzés fontos része a fenti diagram és térkép, de egy kutatás lényeges eleme az is, hogy megvizsgáljuk a körülményeket és megértsük a mögöttes tartalmakat egy-egy számadat esetén. Talán senkinek sem meglepő, hogy a nagyvárosokban, ahol a közlekedés fejlettebb, ott alacsonyabb az autóval rendelkező háztartások száma. Így a közép-magyarországi régió alacsony értéke a fővárosi vonzáskörzet és kiterjedt tömegközlekedési hálózattal magyarázható, azonban az észak- és dél-Alföldi régiók alacsony értékeit már nem lehet ennyire egyértelműen nagyvárosok fejlettségével magyarázni.

Ahogy azt egy korábbi cikkben megírtuk, ezek a régiók országosan nagyon rossz jövedelmi és deprivációs helyzetben vannak, de az alföldi régiók mellett a dél-dunántúli régió is a szegényebb térségek közzé sorolható, még ha látszólag autószámban nem is rosszak az értékei. Arról nem is beszélve, hogy a Dél-Dunántúl esetén ez a viszonylag nagynak számító érték 656 településre vonatkozik, ami az összes régió közül a legtöbb településszámnak felel meg, és ebből következik, hogy a lakosok száma is magasabb.

Címlapkép: Getty Images

