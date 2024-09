Odavannak ezért a legendás helyért a magyarok: ez lenne a legjobb cukrászda vidéken?

A Százéves Cukrászda nem csupán Magyarország második legrégebbi, folyamatosan működő cukrászdája, hanem egy élő múzeum is, ahol a 19. századi polgári miliő és a hagyományos magyar sütemények találkoznak. Az 1840-ben alapított cukrászda berendezései és bútorai az 1800-as évek elejéről származnak, így minden látogatás egy időutazás is egyben. Balogh László cukrászmestert kerestük fel, hogy megtudjuk, mi teszi a gyulai Százéves Cukrászdát különleges történelmi és kulturális örökséggé.

Mi teszi a gyulai Százéves Cukrászdát különleges történelmi és kulturális örökséggé?

A gyulai Százéves Cukrászda nem csupán egy cukrászda, hanem egy élő történelmi és kulturális örökség. Magyarország második legrégebbi, folyamatosan működő cukrászdájaként egyedülálló helyet foglal el a hazai gasztronómiai palettán. Történelmi és kulturális öröksége több tényezőből fakad. Egyrészt, a vidéki Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő cukrászdájáról van szó, amely már önmagában is kuriózum.

A hely különlegessége a 19. századi polgári miliő megőrzésében rejlik, hiszen a berendezések, például a Biedermeier stílusú bútorok, valamint a sarokteremben található pohárszék és pult az 1840-es évekből származnak, míg a szalonokban lévő bútorok az 1820-as és '40-es évekből valók. Ez a történelmi környezet egészen másfajta élményt nyújt, mint egy modern cukrászda: itt az időutazás is része az édességek élvezetének.

A cukrászda múltja is gazdag, hiszen 1840-ben Salis András alapította, kezdetben cukorka és édességbolt formájában. Később a Reinhardt család tulajdonában volt, és egészen az 1950-es évekig Reinhardt Cukrászdaként működött. Kiemelkedő szerepet játszott Jánosi Imre bácsi, aki 1984-ben a városra hagyta az épületet és a cukrászdát. Ezt követően jelentős felújítások zajlottak, először 1984-85-ben, majd 2004-ben, amikor átvettük a cukrászműhelyt és a vendéglátótereket is megújítottuk. A modernizációk folyamatosak voltak, legutóbb egy városi beruházás keretében, amely során új vendégvécék és fagylaltozó helyiség is kialakításra került, miközben a belső udvar is megújult.

A cukrászda így nemcsak gasztronómiai élményeket kínál, hanem egy múltidéző, elegáns, polgári környezetet is, ahol minden látogatás egy lépés vissza az időben.

Hogyan járul hozzá a cukrászda a város turisztikai vonzerejének növeléséhez és a helyi gazdaság élénkítéséhez?

A gyulai Százéves Cukrászda jelentősen hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez és a helyi gazdaság élénkítéséhez. Nem csupán egy hagyományos cukrászda, hanem egy olyan történelmi látványosság, amely szinte minden Gyulára látogató turista számára kötelező célpont. A vendégek visszajelzései alapján is látható, hogy sokan nagy várakozással érkeznek, és örömmel tapasztalják meg a hely különleges hangulatát. A cukrászda nemcsak gasztronómiai élményt nyújt, hanem hozzájárul a látogatók elégedettségéhez, ami tovább erősíti Gyula turisztikai vonzerejét.

Bár a Várfürdő kétségkívül a város legfőbb turisztikai attrakciója, a cukrászda fontos szerepet játszik abban, hogy a fürdőzőket és más látogatókat is kiszolgálja, és további élményeket nyújtson számukra. A Százéves Cukrászda egyedi atmoszférája és történelmi jelentősége révén jelentős mértékben hozzájárul a város gazdasági élénkítéséhez, hiszen a turisták helyi szolgáltatások igénybevételével erősítik a vállalkozásokat.

Termékeik előállítása során együttműködnek-e helyi termelőkkel, például gyümölcsök és egyéb alapanyagok beszerzésében?

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy alapanyagainkat helyi termelőktől szerezzük be, különösen a gyümölcsök tekintetében. Igyekszünk helyi gazdáktól vásárolni például málnát, diót, mákot és epret, ezzel támogatva a környék gazdaságát és a fenntarthatóságot. Természetesen olyan alapanyagokat, mint a citrom vagy a narancs, melyeket nem tudunk helyben beszerezni, de ezeknél is törekszünk a legjobb minőségű és megbízható forrásokra.

Hogyan tudják kiszolgálni azokat a vásárlókat, akik különböző alapanyagokra, például tejre érzékenyek? Mekkora az igény az ilyen speciális termékekre, süteményekre és fagylaltokra?

A modern fogyasztói igényekre is figyelmet fordítunk, így laktóz-, glutén- és cukormentes termékeket is kínálunk, amelyek egyre nagyobb keresletnek örvendenek. Az országtorta versenyeken évről évre van cukormentes torta, ami gyakran gluténmentes is, és igyekszünk ezekkel is kiszolgálni az érzékenyebb vendégeinket. Bár az alternatív tejek, mint a zab- vagy mandulatej, kevésbé jellemzőek nálunk, laktózmentes tejet biztosítunk a kávékhoz és egyéb italokhoz, mivel fontosnak tartjuk az egészségügyi szempontokat. A sütemények és tejszínhabok esetében azonban továbbra is hagyományos alapanyagokkal dolgozunk, tiszteletben tartva cukrászdánk régi hagyományait.

Van információja arról, honnan érkeznek a vendégek Önökhöz?

Magyarország számos területéről érkeznek hozzánk vendégek, de jelentős a külföldi vendégek száma. Azt tapasztaljuk, hogy Gyulán jellemzően sok román vendég látogat el hozzánk, különösen a Partiumból és tágabb Romániából. Különösen érezhető, ha ott valamilyen ünnep van, ilyenkor megnövekszik a látogatószám. Emellett van egy üzletünk Nagyszalontán is, amelyet a helyiek nagyon kedvelnek, így a termékeink már ismertek számukra, és sokan emiatt szívesen felkeresik a Százéves Cukrászdánkat is.

A délszláv válság előtt jelentős volt a szerb és jugoszláv vendégforgalom, de ez mára szinte teljesen megszűnt, valószínűleg azért is, mert az ország uniós tagságon kívül van, és máshol oldják meg nyaralási igényeiket. Ritkán találkozunk szerb vendégekkel.

A német turisták száma továbbra is jelentős, bár talán kevesebb, mint korábban, míg az osztrák látogatók ritkábbak. Érdekes módon a lengyel turisták száma sem olyan magas, mint más helyeken, például Hajdúszoboszlón, ahol viszont nagy számban fordulnak meg.

Milyen hagyományos süteményeket kínálnak, és hogyan őrzik meg a történelmi hagyományokat? Vannak-e olyan süteményeik, amelyek elnevezésükben vagy alapanyagaikban kifejezetten a múltat idézik?

Kínálatunkban természetesen megtalálhatóak a magyar cukrászat ikonikus süteményei, mint a Dobos és az Eszterházy torta, a Lúdláb, Rigó Jancsi, valamint a krémes és francia krémes, valamint a képviselőfánk. Ezek a klasszikus sütemények mind a magyar cukrászművészet meghatározó darabjai.

A Dobos tortát például az eredeti recept alapján készítjük, amely a Százéves Cukrászdánk pultján is látható, így a látogatók megismerhetik az autentikus előírásokat, amelyben a mennyiségek latban vannak megadva. Igyekszünk a régi, ikonikus magyar süteményeket a legjobb minőségben elkészíteni, és ezzel megőrizni a hagyományokat.

Ugyanakkor a mai modern világ elvárásainak is próbálunk megfelelni, ezért kínálatunkban helyet kapnak francia desszertek és újabb kreációk is. Ez a két világ – a hagyományos és a modern – harmonikusan megfér egymás mellett, lehetővé téve, hogy a múlt ízeit és az új trendeket egyaránt élvezhessék vendégeink.

