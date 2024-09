Gigaberuházás veszi kezdetét Barcson: mutatjuk, mire készülnek

Fejlesztéssel kezdődött az őszi fürdőszezon Barcson, ahol vadonatúj nyugágyakkal bővült a Gyógyfürdő és Rekreációs Központ fedett része - írta meg a sonline.hu.

Ahogy a portál írja, a pihenni vágyók kényelmét negyven új fekvőalkalmatosság szolgálja, miután a régieket lecserélték. Ezek mellett fa napozóágyakat is használhatnak a fürdővendégek, amelyeket a szezonra felújítottak, viszont a műanyagok cseréje időszerűvé vált.

A létesítmény a most vásárolt új eszközök közül húszat beltérre szánt, míg a többit csak jövő nyáron vehetik birtokba a turisták a szabadtéri medencéknél. A fürdővezetés arra számít, hogy ennyi bútorral már a téli megnövekedett beltéri forgalom is tartható lesz, hiszen a hidegebb hónapokban is előszeretettel keresik fel a fürdőzők Barcsot. A tervek szerint a közeljövőben folytatódnak a fejlesztések a gyógyfürdőben, ahol előreláthatóan a székek cseréje kerül sorra hamarosan

- közölte a lap.

