Fával csökkentenéd a rezsid? Mielőtt begyújtod a kályhát, ezt mindenképp tudnod kell 2024-ben!

2024-ben nem lesz hiány kályhákból, kazánokból Magyarországon - tudta meg a Pénzcentrum a piaci szereplőktől. A legnagyobb hazai forgalmazó szerint a legtöbb termék ára stagnál tavalyhoz képest, sőt, van, ami olcsóbb lett a csökkenő alapanyagárak és a stabil euróárfolyam miatt. Ami jelenleg növelheti az árakat, az a kiszállítás, hiszen a kandallókat, kazánokat csak kevés szállító tudja megfelelően kezelni.

Míg két éve az is vett kandallót, aki addig nem is gondolkodott rajta, ma már egy tudatosabb vásárlói réteg keresi a termékeket

- mondta a Pénzcentrum kérdésére Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt., a legnagyobb hazai kályha-, kandalló- és sparheltforgalmazó cég marketingmenedzsere.

Így a rezsiemelés utáni rohamot és pánikvásárlást követően a szakember szerint mostanra a készletek visszaálltak a normális szintre, a náluk kapható kandallók, kályhák, sparheltek 90%-a raktáron van, a kiszállítás így csak pár napot vesz igénybe.

Két éve nyáron ez több hét is lehetett a futárszolgálatok és a raktár leterheltsége miatt

- tette hozzá. Mint Baranyai Zoltán a lapnak kifejtette: úgy látják, pánik nincs a piacon, de most is sokan keresnek alternatívákat a fűtésre, így a hűtő-fűtő klímák iránt is érzékelhetően nagyobb az érdeklődés, hiába van vége a klímaszezonnak.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon onlvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images