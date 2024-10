Fulladozik a szemétben a magyar vidék: ezek az ország legszemetesebb települései

Vannak olyan helyek, ahol évente egy lakosra több mint egy tonna szemét jut, míg más településeken ez az érték kevesebb mint 100 kilogramm. Ahogy a Pénzcentrum írja, a 2022-es adatok alapján Komárom-Esztergom vármegye termelte a legtöbb hulladékot, majd Pest vármegye követte. Az országos átlagos különbség a legtöbb és legkevesebb hulladékot termelő vármegyék között 110 kilogramm volt, Budapest pedig közel 400 000 tonna elszállított hulladékkal vezeti a listát. Települések szintjén, a balatoni települések jelentős hulladékot termelnek, a top 10-es listában közel 8 000 kg szemetet termelnek összesen a nyaraló régiók, lakosságarányosan. Ezen adatok fényében nem csoda, hogy bevezetésre került az új üvegvisszaváltó rendszer hazánkban.

Ahogy a portál írja, Magyarországon jelentős eltérések mutatkoznak a települések között abban, hogy mennyi hulladék keletkezik és kerül hivatalosan elszállításra. Vannak olyan helyek, ahol évente egy főre több mint egy tonna hulladék jut, míg máshol ez az érték nem éri el a 100 kilogrammot sem.

A cikkükben a 2022-es hulladéktermelést vizsgálták települési szinten, két adatforrás alapján. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatai szerint a lakosságtól elszállított hulladék mennyiségét (tonnában), míg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisát a települések állandó lakosságszámának meghatározásához használták.

Az éves szemét mennyisége: vármegyei adatok

tt azért már látható, hogy sokkal nagyobb a szórás az egyes vármegyék között, tehát kezdünk konkrétabban közelíteni azokra a területekre, ahol az átlaghoz és mediánhoz képest több hulladékot szállítottak el 2022-ben.

Az ábra alapján Komárom-Esztergom vármegye volt a legnagyobb hulladéktermelő, ezt szorosan követte Pest vármegye. Az adatokból látható, hogy a hulladék mennyisége fokozatosan, 10 kilogrammonként csökken a sorrendben, egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig, amely a legkevesebb szemetet termelte. Bár egyik adat sem emelkedik ki szélsőségesen, 2022-ben így is körülbelül 110 kilogrammos különbség volt az átlagos szeméttermelésben a legtöbb és a legkevesebb hulladékot termelő vármegyék között.

Összességében az adatok alapján az értékek az átlag alatt maradnak, ami arra utal, hogy a nagyobb hulladéktermelésű települések egyenletesen oszlanak el a vármegyék között, és nem koncentrálódnak egy-egy területre. Ha csak a lakosságtól elszállított hulladék mennyiségét vizsgáljuk, nem meglepő, hogy a legnagyobb városok állnak az élen. Budapest jelentősen kiemelkedik, hiszen évi közel 400 000 tonnányi elszállított hulladékkal messze vezeti a listát. Ez természetesen nem váratlan, hiszen a főváros Magyarország legnagyobb és legsűrűbben lakott városa.

Ha tehát Budapestet félretesszük, akkor is a nagyvárosok vannak az élen, úgymint Debrecen, Szeged, Sopron stb. Azonban nem meglepő az a tény, hogy ahol többen élnek, ott több szemét keletkezik, pontosan ezért itt is lakosság arányosan érdemes megnézni az elszállított hulladék éves értékét. Így már sokkal inkább érdekesebb és nem mellesleg relevánsabb adatokat kapunk.

A Veszprém vármegyei Balatonakarattya település szerepel a lista első helyén, ott 2022-ben átlagosan 1 393,69 kg szemét jutott egy főre, ami hihetetlenül kimagasló szám, főleg a korábbi regionális és vármegyei százas nagyságrendű adatokhoz viszonyítva. A másik kilenc település is kimagaslik az ezres nagyságrendekkel, az első 6 település mind 1 000 kg felett termelték egy főre a hulladékot.

Csér is szerepel idén is a listában, ám fontos hozzátenni a képhez, hogy a településen egy Hulladéklerakó STKH telep található, ami máris magyarázattal szolgálhat a magasan kiugró értékkel kapcsolatban. Azonban érdekes, hogy ehhez képest is Balatonakarattya megelőzi Csért ebben a versenyben (23 kg-mal). Ami szintén igen látványos, hogy a top 10 településből 7 mind a nyári szezon közkedvelt Balaton parti települései közzé tartoznak, amiből arra következtethetünk, hogy a tehetősebb helyi lakosság mellett a nyári turista áradat is nagyban hozzájárult az ilyen nagy mennyiségű éves hulladék felhalmozásához.

Mindezek után megnézték azt is, hogy melyek azok a hazai települések, ahol a legkevesebb szemetet termelték a vizsgált időszakban. Ennek a listának a nyertese a Bács-Kiskun vármegyei Kunpeszér lett, ahol mindösszesen 32,7 kg szemetet termelt átlagosan egy lakos 2022-ben.

A top 10-es legkevesebb szemetet termelő községek közzé tartozik Méra (50 kg/fő), Pettend (51,1kg/fő) vagy Ipolyszög is, ahol ezeknél kevesebb, 35,3 kg az egy főre eső elszállított hulladék kilója. Összesen 36 olyan község található, ahol ez a szám 100 kg alá esik, ezen a 36 településen pedig 30 032 ember él, ami a teljes lakosság csupán 0,37%-a.

Címlapkép: Getty Images

