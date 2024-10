Százhatvanmillió forintos fejlesztés kezdődött Mezőberényben: erre fordítják a támogatást

Bővítik uniós támogatásból az 1895-ben megnyitott egyik önkormányzati óvodát a Békés vármegyei Mezőberényben.

A több mint 9 ezer lakosú város önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázatán nyert el 160 millió forintot, amelyből 140 négyzetméterrel bővítik ki az óvodát. Olyan kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki - például önálló mosdóhelyiségeket -, amelyek eddig hiányoztak - közölte az önkormányzat.

A beruházás után új előtér, közlekedő, sószoba és rendezettebb játszóudvar várja a gyermekeket a települési értéktárba is bekerült intézményben. Az akadálymentes bejárat kialakítása is a projekt része. Az energiahatékonyság növelése érdekében napelemeket is telepítenek. Siklósi István polgármester elmondta, tervezik, hogy egy későbbi pályázat részeként fel is újítják az épületet.

Mezőberényben a napokban adták át az energetikailag korszerűsített, 52 férőhelyes idősek otthonát, amelyre csaknem 180 millió forint uniós támogatást nyertek el. Az intézmény teljes telítettséggel működik, a várólistán mintegy 70-en szerepelnek. Ott a fejlesztés során bővítésre nem volt lehetőség.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)