Kritikus a helyzet: sorra zárnak be a vidéki kisboltok, mi lesz így a vásárlókkal?

Szurok Dávid 2024.10.10. 06:02 Megosztom

A kiskereskedelmi üzletek számának drasztikus csökkenése miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a mozgó árus, mobil ABC-k, amelyek egy adott régió településeit látják el élelmiszerrel és itallal. A legtöbb mozgó árusra nagy szükség van, hiszen az utóbbi időben - a postákhoz hasonlóan - a boltok is lehúzták a rolót számos településen. A KSH összesítése szerint múlt év júniusának végén 103 ezer kiskereskedelmi üzlet működött, amely 6,4 százalékkal, vagyis 7028 üzlettel kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenő kisboltok száma egyre nagyobb problémát jelent a kistelepüléseken élőknek, hiszen sok olyan nyugdíjas van, aki eleve nehezen mozog már. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lapunknak elmondta a kisebb üzletek bezárása nem új keletű, a koronavírus járvány időszakában gyorsult fel igazán a folyamat, amikor a járvány miatt szinte mindenütt visszaesett a kereskedelmi forgalom. Kozák Tamás kitért arra is, hogy kistérségekben helye lenne egyfajta pozitív diszkriminációnak, azaz állami támogatásnak, hiszen egy – egy kiskereskedelmi egységnek akár népesség megtartó ereje is lehet. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy egyre több azoknak a mozgóárusoknak a száma, akik ma már egyfajta vákuumot töltenek be a korábban bezárt kisboltok helyén.Többségük előre meghatározott időpontban keresi fel az adott falvakat, a helyieknek pedig csak a kerítésig kell kimenniük az élelmiszerért.

Alaposan megcsappant a vidéki kisboltok száma Egyre nagyobb problémát okozz az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben, hogy az elmúlt években egészen 2013-ig visszamenőleg drasztikus mértékben megcsappant a kisboltok száma vidéken. Nagyon sok olyan település van, ahol egyetlen egy bolt sem működik már. Az elszálló energia, és bérköltségek miatt sorra zárnak be a kisebb üzletek, mivel jelentősen visszaesett a forgalmuk, és nem csak a falvakban, hanem már egyes kisvárosokban is. Míg 2023 közepén tízezer lakosra már csupán 107 kisbolt jutott, 2015 végén még 136 üzemelt. A statisztikai adatok szerint a kiskereskedelmi üzletekkel legjobban ellátott terület Budapest és Tolna vármegye, a legkevésbé ellátott pedig Fejér és Pest vármegye volt. A kisebb üzletek bezárása nem új keletű, a koronavírus járvány időszakában gyorsult fel igazán a folyamat, amikor a járvány miatt szinte mindenütt visszaesett a kereskedelmi forgalom. A legnagyobb kárszenvedő ennek azok a falvak voltak, ahol nem érte meg fenntartani egy-egy vegyes üzletet. Nem magyar sajátosság Alapvetően az önálló vállalkozó által működtetett üzletek száma, azaz a „láncba nem szerveződött kereskedők” ennek az igazi vesztesei, 2020 óta a, átlagnál nagyobb mértékben, közel 20%-kal csökkent az általuk üzemeltetett üzletek száma - mondta a HelloVidék megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Kozák Tamás szerint a kis üzletek igazi versenyelőnye a rugalmasság és a közelség, vásárlási kényelem biztosítása, ugyanakkor a vásárlói szokások is változnak, ami miatt több üzletet be kellett zárnia, és ez nem magyar sajátosság. A vásárlói döntésekben kiemelkedő az ár szerepe és ezzel nehéz versenyezni a beszerzési társulásokkal, integrált ellátási láncokkal - hívta fel a figyelmet, majd hozzátette: a kistérségekben helye lenne egyfajta pozitív diszkriminációnak, azaz állami támogatásnak, hiszen egy – egy kiskereskedelmi egységnek akár népesség megtartó ereje is lehet. Egy kistérségi bolt, illetve személyzetének leterheltsége akár napon belül is ingadozó, ezért nehéz felvenni a versenyt egy például szupermarket hatékonyságával. Egy kisbolt árubeszerzése, készletezése fajlagosan drágább, ezért a „segítés” egyik módja lehet a logisztikai tevékenység támogatása, költségek csökkentése. Felmerülhet az ún. contactless, azaz személyzet nélküli boltok üzemeltetése, az áruutánpótlás, árufeltöltés költségeit azonban itt is fedeznie kell a bevételnek, illetve az árrés összegének - emelte ki. Kozák Tamás lapunknak elmondta: az elmúlt 5 évben a legnagyobb, 20% feletti üzletszámcsökkenés Budapesten volt, ez magyarázható az esetleges magas belvárosi bérleti díjak, üzemeltetési költség miatti boltbezárással, illetve ehhez kapcsolódó agglomerációba költözéssel, vagy a fogyasztói szokások változásával, a nagy bevásárlásokkal. Az ország Budapesten kívüli részén 15% volt a boltszámcsökkenés. A témához kapcsolódóan nem mehetünk el szó mellett a plázastop szabályozás dermesztő hatásáról, az elmúlt évben az ágazat szereplői kevesebbet ruháztak be, mint amennyi az eszközeinek fizikai, erkölcsi kopását kifejező értékcsökkenések összege volt - szögezte le. Gyorsan lecsaptak a magas labdára a mozgóboltok Kapva az üzleti lehetőségeken sajátos űrt próbálnak betölteni azok a mozgó árus ABC-k, amelyek egy-egy térségre fókuszálva kezdték el élelmiszerrel ellátni a magára hagyott településeket. Bár a szocializmus idején is voltak már próbálkozások mozgó abc-k üzemeltetésére, az igazán nagy igény, illetve piaci vákuum az ezredforduló környékén teremtette meg a keresletet a mozgóboltok számára. A legtöbb ilyen mozgó árus jó előre meghatározott időszakban járja körül a régióját. Sőt, ha szerencséje van egy nap akár több vevőt is ki tud szolgálni, mint egy kisbolt. A Zala megyei Popishop Mozgóbolt hét éve indította el a vállalkozását. A tulajdonos lapunknak elmondta, Zala megyén kívül, Vas, és Somogy megyében szállítanak, a Balaton déli partján bezárólag, egészen Siófokig. Török Péter hozzátette: a pékáru, üdítő, sör, bort, felvágottaktól kezdve minden olyan termékkel el vannak látva, ami egy élelmiszerüzletbe is megtalálható. Az, hogy melyek a legnépszerűbb élelmiszerek nehéz megmondani, más az Örségben más Somogy megyében.Talán a pékáru, ami a legkelendőbb - emelte ki. Az elmúlt időszak viszontagságai ugyanakkor érzékenyen érintették őket is, mint mondta kevesebb haszonkulccsal, és több rezsivel kényszerülnek manapság dolgozni. Török Péterék 20 autóval róják az utakat, s szerencsére nem küzdenek sofőrhiánnyal sem. Török Péter elmondta, mindennap ugyanazokat a településeket járják körbe, ugyanabban az időpontban, így a törzsvásárlók jó előre kiszámított módon várják már őket. Van, ahol már egyetlen bolt sincs Nyolc éve kezdtük el a vállalkozásunkat Somogyban, jelenleg öt települést látunk el, többek között Nagyberki, Mosdós, Szabadi, ahol egyre nagyobb az igény erre szolgáltatásra. Arról nem is beszélve, hogy egyre több a nyugdíjas, akik nehezebben mozognak. - ezt már Somogyi Zoltán, a SOMIX Bt. tulajdonosa mondta lapunknak, aki hozzátette, hogy nemrég Szabadiban, és Nagyberkiben is bezárt a helyi kisbolt. Aki kiteszi a szatyrát a kerítésre ott megállunk, dudálunk. Ez a módszer azért is praktikus, mivel most a hűvösebb időben sokaknál már be van csukva az ajtó, ablak, de így elég megállnunk, becsöngetnünk, és máris nyitják az ajtót - folytatta, majd kiemelte, hogy kártyás fizetésre is van már lehetőség náluk. A Somogy megyei vállalkozó elmondta, a tejtermékektől kezdve, pékárut, állateledelt, mosogatószert, tisztítószert, italokat, és minden egyéb élelmiszert szállítanak a településekre. A vállalkozó azt is elárulta, hogy egyre alacsonyabb a forgalmuk, köszönhetően a magas áraknak, éppen ezért már csak egy autóval járják a településeket is. Somogyi Zoltánék a családi vállalkozásuk mellett a helyi posta üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellátják, ám mint megtudtuk tőle, egyre nehezebb helyzetben vannak, mivel alig találni jó munkaerőt a környékről. Ez az augusztus nagyon nehéz volt a számunkra, mivel a hónap végén a családot megkapták iskolakezdésre szánt családi pótlékot, amit el is költöttek - zárta. 