Százmilliókat kap Sándorfalva: EU-s támogatásból csinosítják az ökoparkot és a Pallavicini-kastélyt

Turisztikai fejlesztések indulnak a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalván, az uniós támogatással megvalósuló beruházás részeként bővítik a vizes élőhelyek természeti szépségeit bemutató ökoparkot, felújítják a Pallavicini-kastély tetőterét és egy új kerékpáros pihenőhelyet is kialakítanak – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A közlemény szerint a fejlesztések 319 millió forintos költségeit uniós támogatás fedezi, a munkálatok a kivitelezési szerződések aláírása után kezdődhetnek meg.

A vizes élőhelyek természeti szépségeit bemutató ökopark három éve készült el a strandként és horgászvízként is népszerű Nádastó Szabadidőpark szomszédságában. A következő hónapokban ezt bővítik egy víz fölött vezető 130 méter hosszú, ácsolt szerkezetű pallósorral, amelynek a vége a csaknem ötméteres szintemelkedésének köszönhetően kilátópontként is funkcionál majd. A sétány végén csaknem 80 négyzetméteres kiszélesedő területet alakítanak ki, ahonnan a látogatók megfigyelhetik a vízimadarakat és más élőlényeket. A fejlesztés részeként a parkhoz tartozó istállóba padozat kerül, ahol a látogatócsoportok gyülekezhetnek vagy kisebb közösségi rendezvényeket is tarthatnak.

Sándorfalva meghatározó épülete az 1882-ben elkészült Pallavicini-kastély, amelyben a jelenleg használaton kívüli tetőtér felújítása után új kiállítóhelyet alakítanak ki. Statikailag megerősítik a födémszerkezetet, és új lépcső épül a magasföldszintről a tetőtérbe. A csaknem 450 négyzetméteres területen új kiállító- és rendezvénytereket, valamint egy vendégszobát hoznak létre a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

Sándorfalván keresztül vezet a Szegedet Ópusztaszerrel, illetve a Körösök völgyével összekötő kerékpárút. A kerékpáros turizmus számára ezért egy minőségi pihenésre alkalmas helyet létesítenek az Újszentes utcában. A telken húsz bicikli elhelyezése alkalmas kültéri kerékpártároló kap helyet, egy több mint 120 négyzetméteres hasznos alapterületű kerékpáros pihenőpont épül, amelyben beltéri fogadó-vendéglátóhely, szerelőállvány, e-bike-töltési lehetőség és mosdó várja majd a túrázókat.

Címlapkép: Getty Images

