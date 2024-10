Nem unatkoznak a békési gazdák: közeledik a betakarítás vége, durva termést arattak

A Békés Vármegyei Betakarítási Koordinációs Bizottság MTI-nek elküldött összesítése szerint a 84 466 hektárnyi napraforgóterületet learatták, csaknem 230 ezer tonna termés keletkezett; a vármegyei átlag hektáronként 2,7 tonna lett, ami kedvezőbb a vártnál.

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára szerint 3 tonna felett lett volna igazán jó a termésátlag; vannak olyan gazdák, akik elérték, sőt meg is haladták ezt a szintet. Az időjárási körülmények mellett azonban jónak mondható a 2,7-es érték. Ráadásul javul a napraforgó felvásárlási ára; a kezdeti 150-160 ezer forint tonnánkénti árhoz képest már 180-185 ezer forint is elérhető; utóbbinál "egy kis nyeresége is lehet" a gazdának - mondta.

98%-os a betakarítottság

Kukoricát 85 265 hektáron termesztettek, mintegy 500 hektáron beszántják a termést; jelenleg 98 százalékos a betakarítottság. Csaknem 457 ezer tonna termés keletkezett, a vármegyei átlag hektáronként 5,5 tonna lett. Barabás Béla elmondta, az aratás elején magas toxinfertőzöttségről szóltak a híradások, a munkálatok előrehaladtával azonban lényegesen javultak a mérési eredmények, ám a negatív hírnek árletörő hatása volt.

Jelenleg 72-77 ezer forint között veszik át a kukorica tonnáját, ami az előző évinél magasabb, ám a titkár szerint 90-100 ezer forint közötti felvásárlási árnál jönnének ki nullára a gazdák. Békésben végeztek a burgonya betakarításával: 177 hektáron 2832 tonna termés lett. Végéhez közeledik a szója betakarítása is, csaknem 4 ezer hektáron eddig 1,9 tonnás termésátlagot regisztráltak.

A cukorrépa még várat magára

Nem kezdték el még a mindössze 33 hektáron termesztett cukorrépa betakarítását, ugyanis a feldolgozó gyárban az átvétel lelassult, csak akkor szedik fel a gazdák, amikor a gyár fogadni tudja a terményt - hangzott el a bizottság ülésén. Elkezdődtek a vetési munkálatok is, amelyet most némileg hátráltat a csapadék. Az őszi káposztarepce vetésterülete országosan csökken, Békésben 7 ezer hektár helyett valószínűleg csak 4900-on fogják termeszteni. Barabás Béla szerint ennek több oka is van:

Egyrészt az elmúlt években veszteséget hozott a termény; másrészt augusztus végén, szeptember elején, amikor ideális lett volna a vetés, nagyon száraz volt a talaj, nem voltak kedvezőek a feltételek.

Az MTI-nek elmondta, úgy látják, kismértékben a búzavetés területe fog emelkedni, és van rá esély, hogy valamelyest a napraforgóé is nőni fog jövőre. A koordinációs bizottság adatai szerint őszi búzát 95 ezer hektáron terveznek vetni, jelenleg 20 százalékon állnak. Őszi árpa 24 ezer hektáron terem majd a tervek szerint, jelenleg 16 800-at vetettek be.

