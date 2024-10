Budaörsön bemutatták a világ legkülönlegesebb, hidrogén üzemanyagcellás autóbuszát

A Homm Kft. új, korszerű autóbusz szervízét és szolgáltatóközpontját avatták fel Budaörsön. A beruházás értéke mintegy 2,5 milliárd forint volt, amelyhez 800 ezer eurós HIPA-pályázati támogatás is hozzájárult.

Az új létesítmény 4500 négyzetméteren terül el, és magában foglal irodaházat, tantermeket, szervizcsarnokot, lakatosműhelyt, fényező üzemet, mosót és vizsgasort is. A komplexum megfelel a legújabb fenntarthatósági követelményeknek.



A dolgozószállításban piacvezető Homm Kft. 35 éves múltra tekint vissza. Jelenleg 420 autóbuszt üzemeltet országszerte, és Budaörs, valamint Biatorbágy közösségi közlekedését is szervezi. A cég nemcsak a budapesti, szegedi és miskolci közlekedési vállalatok járműveit javítja, hanem a Mercedes Benz és a Setra autóbuszok vezérképviseletének, az ITE Bus & Truck Kft-nek is hivatalos szervize lett.



A Homm Kft. tulajdonosai, Homm Károly és Tóth Balázs hangsúlyozták, hogy a cég jövőjét a szervízképesség fejlesztésére építik. Ennek része az új budaörsi központ és a kisteleki karosszériajavító bázis átadása, valamint az ITE Bus and Truck-kal kötött szerződés.



Az évi közel 10 milliárd forintos árbevételű vállalat tervei között szerepel egy oktatási intézmény és kollégium létrehozása is az új központban, hogy saját szakember-utánpótlását biztosítsa.

Címlapkép: Homm Kft.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)