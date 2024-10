Kiderült, hogyan vásárolnak az élelmes magyarok: nem csak álom a 0 forintos tévé, telefon

2024-ben jelentősen megnőtt az áruhitelek iránti kereslet Magyarországon - az idei év első nyolc hónapjában az újonnan kihelyezett összeg, a szerződések száma és az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg is emelkedést mutat a 2022-2023-as adatokhoz képest. A Pénzcentrum által megkérdezett áruházaktól ugyanakkor megtudtuk, hogy a vásárlók nem csak a 0%-os hiteleket keresik - sokan annak is örülnek, ha a konstrukció csak közelíti a kamatmentességet. További csavar a történetben, hogy a 0%-os hitelajánlatok jelenléte egyáltalán nem csak a fogyasztáson múlik - a konstrukció arányának 2022. év végi jelentős visszaesése egészen más okra vezethető vissza.

Forrás Ákos, az Alza magyarországi country managare néhány héttel ezelőtti, Pénzcentrumnak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy miközben az elmúlt évek inflációs válsága az elektronikai piacot is megütötte, addig érzékelhető az áruhitelek iránti igény növekedése is. Egyszerre beszélhetünk tehát az elektronikai eszközök iránti érdeklődés csökkenéséről, és arról, hogy akik mégis ilyen termékeket vásárolnak, azok sokszor tudatosan keresik a minél kedvezőbb – akár 0%-os – áruhitel-ajánlatokat.

Abszolút nőtt a hitelre vásárlók száma. […] Azt tapasztaljuk, hogy ha van egy 0 % THM-es hitelakció, akkor arra nagyon nagy az érdeklődés, ezzel párhuzamosan viszont igen, tapasztaltuk, hogy a sima hitelre vásárlók száma is megnőtt

– mondta el Forrás Ákos.

Az első pillantásra talán ellentétes irányúnak tűnő folyamatok valójában jól összeilleszthetők – a 2021 második felétől kibontakozott inflációs sokk hatására sokan visszafogták a fogyasztásukat, halasztották későbbre a nem létfontosságú eszközök megvásárlását. Ez annak ellenére is így volt, hogy egyébként az elektronikai piacon nem lehetett olyan mértékű áremelkedést tapasztalni, mint az élelmiszereknél. Vannak ugyanakkor olyan, ma már elengedhetetlennek tartott eszközök, melyek megvásárlását a fentiek ellenére sem lehet túl sokáig halasztani – ma már senki sem szívesen indul el telefon nélkül otthonról, ahogyan egy mai háztartás egy hűtőt vagy egy mosógépet sem tud sokáig nélkülözni. Ezzel csengenek össze Forrás Ákos ezzel kapcsolatos szavai is:

A legtöbben telefont, notebook-ot, és nagy háztartási gépeket vásárolnak hitelre, ez a sorrend is.

Mi a helyzet a versenytársaknál?

A fenti mondatok láttán megkeresték a MediaMarkt és az Euronics áruházakat is, ők mit tapasztaltak az utóbbi időben, mennyire népszerűek náluk a 0%-os áruhitelek? A MediaMarkt válaszából kiderült, hogy bizony egyáltalán nem csak a vásárlók körében tapasztalható népszerűségen múlik, hogy mennyi 0%-os áruhitel érhető el az áruházakban, hanem a kamatkörnyezeten is – a magasabb kamatok idején az áruházak is nehezebben képesek a kedvező konstrukciók bevetésére.

A 2022 előtti kamatkörnyezet nagyobb teret engedett a 0% THM-es áruhitel-konstrukciók kiskereskedelmi alkalmazásának. Míg a teljes forgalom figyelemebe vételével (online és offline áruházak egyaránt) 2022-ben a részletvásárlások 66%-a történt 0% THM finanszírozással, addig 2023-ban nagyságrendileg 60%-a. A Black Friday és a karácsonyi forgalom idején – az elmúlt két év tapasztalatai alapján – nem nőtt a 0% THM arány, amellett, hogy a kérdéses időszakokban a kereskedelmi és a hitelforgalom is tradicionálisan jelentősen meghaladja az év első 3 negyedévének átlagát. A vásárlók a THM mellett a havi törlesztőrészlet nagyságát is mérlegelik, így gyakran választanak a 0-tól valamivel magasabb, de a személyi kölcsönök piacán is versenyképes, hosszabb futamidejű, ezért alacsony törlesztővel rendelkező áruhitel konstrukciót

– árulta el a MediaMarkt.

Ez egyébként összecseng a Forrás Ákos által korábban elmondottakkal:

Van, aki tudatosan keresi a 0%-os hiteleket, kihasználja gyakorlatilag, hogy nem kell egyben kifizetnie egy nagy összeget, van, aki viszont úgy választ hitelt, hogy mi az a törlesztőrészlet, ami neki havonta kényelmesen belefér, így lehet, hogy nem a 10 havi nullást, hanem egy 36 havi fizetős hitelt választ.

Visszatérve a MediaMarkthoz – az áruháznál tehát egyelőre a konstrukció súlyának csökkenése figyelhető meg. 2022-ben még a teljes online áruhitel-volumen 70%-át tették ki a 0%-os hitelek, míg 2023-ban már csak 66%-ot, 2024 első 8 hónapjában pedig 65%-ot. A csökkenés akkor is megfigyelhető, ha az online és offline áruhitel-volument együttesen vizsgáljuk – ebben az esetben 2022-ben 66%, 2023-ban 60%, 2024 első 8 hónapjában pedig 54% volt a 0% THM-mel nyújtott áruhitelek részaránya.

A fent leírt folyamat jobb megértése érdekében fontos kiemelni, hogy a 0% THM-es áruhitel csak a vásárló szempontjából „nullás” – a hitel valójában nem ingyenes, csak éppen más fizeti meg a kamatot a fogyasztó helyett, nevezetesen az áru eladója fizet hozzájárulást az áruhitelt nyújtó hitelintézet felé. Ezzel a kis kitétellel már a MediaMarkt további válasza is jobban érthetővé válik:

Éppen ebben az időszakban [vagyis 2022 szeptemberétől – a szerk.] annyira drága lett a 0% THM finanszírozása, hogy egyik hónapról a másikra felére csökkent a konstrukció aránya, a teljes forgalmat tekintve 2022. szeptemberről októberre 67%-ról 39%-ra, vagyis az 58%-ára, az online csatornán hasonló az arány, 88-ról 51%-ra, vagyis szintén az 58%-ára. Augusztusban kezdődött a BUBOR mélyrepülése, ami miatt a finanszírozás költsége jelentősen megugrott, és októberben már vissza kellett fogni a 0% THM arányát

– árulta el a MediaMarkt.

A helyzet azóta sokat javult – a 2023 első felétől eltelt időszakban lényegében normalizálódott a piac:

Vagyis elmondható, hogy 2022 szeptember óta néhány hónapos visszaesést követően 2023 év elejétől újra nőtt a 0%THM konstrukció aránya, amely jelenleg még nem éri el a 2022 előtti szintet. A 2023 év elejét követően tapasztalt emelkedés elsősorban a finanszírozási költségek kedvező változásának köszönhető, de az továbbra is jóval meghaladja a 2022-es szintet. Kérdéseikkel megkeresték az Euronics áruházat is – tőlük azt a választ kapták, hogy ők nem tapasztaltak szignifikáns változást a konstrukció arányában:

Az elmúlt két évben sem az össz hitel arányban, sem a 0% THM arányában nem volt szignifikáns változás. Termék kategóriában szezonálisan változik a hitel és a 0% THM arány, de összességében elmondható, hogy a mobiltelefonok, nagy átmérőjű televíziók, BI termékek, automata kávéfőzők állnak az első helyen. A rollerek jöttek még fel, egyre többet adunk el ezekből és a hitelezés is jól megy ennél a cikkcsoportnál

– olvasható az Euronics válaszában.

A jegybanki adatok

A Pénzcentrum megvizsgálta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) áruhitelekre vonatkozó adatait is – kíváncsiak voltak, itt látszik-e valamiféle elmozdulás a Nagy Infláció előtti helyzethez képes. Fontos azonban kiemelni, hogy ezekből az adatokból nem lehetett kifejezetten a 0%-os áruhitelekkel kapcsolatos következtetéseket levonni, a jegybank ugyanis az áru eladója által a hitelintézetek részére fizetett hozzájárulás mértéke alapján csoportosítja a kihelyezett áruhiteleket.

Az ugyanakkor 2022-höz képest nőtt az áruhitelek iránti érdeklődés – 2024 első nyolc hónapjában összesen 27,77 milliárd forintnyi új áruhitel-szerződés született, ami havonta átlagosan 3,47 milliárd forintos kihelyezést jelent. Ezzel szemben 2023. január-augusztusban 24,16 milliárd forint, 2022. január-augusztusban pedig 23,31 milliárd forint volt a kihelyezett áruhitelek összege, ami havonta átlagosan 3,02 milliárd (2023-ban) és 2,91 milliárd (2022-ben) forintot jelentett.

2024. január-augusztusban tehát 19,1%-al több áruhitel került kihelyezésre, mint 2022 azonos időszakában.

Emelkedés tapasztalható az új szerződések számában is – 2022. január-augusztusban összesen 98 702 új áruhitel-szerződés született, míg 2023. január-augusztusban 98 421, ami enyhe, 0,28%-os csökkenést jelentett. Ezzel szemben az idei év első 8 hónapjában 108 080 új áruhitel-szerződés született, ami 9,5%-kal múlta felül 2022 azonos időszakának eredményét.

Növekvő tendencia látszik az új szerződések átlagos hitelösszegében is: 2022 januárjában még csak 229 585 ezer forint volt az átlagos hitelösszeg, míg idén januárban már 255 198 forint (a legutolsó, augusztusi érték 258 984 forint volt). A számok egyébként meghaladják a Forrás Ákos által korábban említett összegeket – az Alza magyarországi country managare a 150-200 ezer forintos sávot jelölte meg az átlagos hiteles kosárértéknek:

[…] Azt is látjuk, hogy bár a bankok akár 25 ezer forint felett is adnak már hitelt, nálunk a hiteles átlagos kosárérték 150-200 ezer forint között mozog, jellemzően ennyibe kerül az a termék, amit kinéztek maguknak.

Összegzés

Elmondható tehát, hogy a válság legnehezebb időszakának elmúltával az áruhitelek iránti kereslet is megélénkült – 2022-2023-hoz képest 2024-ben az újonnan kihelyezett összeg, a szerződések száma és az átlagos hitelösszeg is növekedett. Az áruházak beszámolói alapján az is elmondható, hogy sok vásárló kifejezetten keresi a 0%-os vagy ahhoz közelítő THM-mel igényelhető áruhiteleket, jóllehet az ilyen ajánlatok bevezetésének nem kedvezett az utóbbi időszak magas kamatkörnyezete.

Ugyan a 2023-hoz képest jelentősen csökkent a források kamata, továbbra is magasabb, mint a 2022 előtti időszakban, így egy-egy kampány tervezésénél alaposan át kell gondolni a 0% THM konstrukciók bevetését. Az áruhitel piacon, így a kiskereskedelemben a 0%THM közel 2 évtizede van jelen, alkalmazása megkerülhetetlen egy promóció vagy az év végi forgalmi csúcs alatt. A vásárlók keresik a 0%THM, vagy ahhoz nagyon közeli kamatozású áruhitel lehetőségeket

– összegezte a képet a MediaMarkt.

Címlapkép: Getty Images