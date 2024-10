Nívós erdésztalálkozót rendeztek Magyarországon: itt vonult fel a szakma krémje 2024-ben

Az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére 2024. október 13-17. között hazánkban került megrendezésre a European Forestry Network Meeting, melyen 14 európai erdészeti civil szervezet vett részt. A találkozó célja a kapcsolatépítés, a hasonló célokért dolgozó szervezetek munkásságának megismerése, valamint tudástranszferek indítása volt.

A Nemzetközi - kiemelten az EU-s - folyamatok ökológiai és gazdasági/jogszabályi szinten egyaránt hatással vannak erdeinkre, valamint az erdészek munkájára. Az Országos Erdészeti Egyesületnek (OEE) hazai ágazati szinten meghatározó szerepe miatt felelőssége, hogy rendelkezzen nemzetközi kapcsolatrendszerrel, illetve, hogy ezt kiépítve aktív szerepet vállaljon a jövő eseményeiben és lehetőségeinek alakításában.

A találkozó szakmai részének keretein belül többek között a magyar erdőgazdálkodási gyakorlatokat, valamint a Minősített Erdészeti Erdei Iskola hálózat erdőpedagógiai módszerein alapuló szemléletformáló jó példákat ismerhették meg a résztvevők. Utóbbi iránt kifejezetten nagy érdeklődés mutatkozott a külföldi szakemberek részéről, hiszen az Egyesület országos léptékű kezdeményezései, mint például az Iskolában az Erdő Program, Erdei Iránytű Program, vagy éppen az Erdei Vándortábor Program Európa szinten is egyedülállóak.

Az OEE mellett az IPOLY ERDŐ Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt., valamint a Bakonyerdő Zrt. munkatársai voltak az egyes programelemek házigazdái, akik szakmai felkészültségükkel és vendégszeretetükkel egyaránt öregbítették a magyar erdőgazdálkodás hírnevét.

A találkozó utolsó napján a meghívott résztvevők bemutatták saját szervezetüket és projektjeiket, valamint előadást tartott Csóka Péter és Szepesi András, akik az erdőket érintő nemzetközi folyamatokat mutatták be, kiemelve az EU Soros elnökség ágazati aktualitásait is. Az Agrárminisztérium részéről megtisztelte rendezvényünket Zambó Péter erdőkért- és földügyekért felelős államtitkár is. Az OEE főtitkára, Elmer Tamás bemutatta többek között a Minősített Erdészeti Erdei Iskolai hálózatot, valamint az OEE erdőpedagógiai programjait, mint például az Iskolában az Erdő és Erdei Iránytű Programramot, az óvodásoknak szóló Hátizsákban az erdő Programot, illetve az Erdei vándortábor mozgalmat.

A szakmai eszmecsere célja a jó gyakorlatok, az eltérő környezeti feltételek, az előrehaladási irányok, és tervezett megoldások kölcsönös megismerése mellett az aktív kapcsolatépítés, valamint hazánk egy-egy kulturális értékének bemutatása volt. Ennek keretében a hazánkba érkező vendéget ellátogattak Tihanyba és Vácra, valamint várost nézhettek Budapesten. A European Forestry Network Meeting 2024. az Országos Erdészeti Egyesület nemzetközi nyitásának az egyik kiemelt eseménye volt, mellyel a hazai erdészek innovatív tevékenysége láthatóvá vált a nemzetközi partnerek, érdeklődők felé. 2025-ben Svédország lesz a találkozó házigazdája.

