Bezárt a pénztárca, nem vesznek gépeket a magyar gazdák: mégis mi állhat a háttérben?

Túlzás nélkül állítható, hogy megtorpant a mezőgazdasági gépek forgalmazása, és nemcsak az Európai Unióban, de a tengerentúli piacokon is. Az ágazatra rálátó szakértő szerint ez a trend még a következő év első felében is kitarthat, és csak 2025 második felében várható fellendülés a piacon, feltéve, hogy a makrogazdasági mutatók kedvezők maradnak – írta meg az Agrárszektor.

Bár korábban két-három nagyon jó éve volt a mezőgazdasági gépek piacának, az ágazat jelenleg egyfajta nyomás alatt van. Erről Martin Nordhaus, a Kverneland Group International GmbH ügyvezető igazgatója beszélt az Agrárszektornak, aki azt is elmondta, hogy a Német Megőzgazdasági Gépgyártók Szövetségének (VMDA) első féléves számai szerint körülbelül 25%-kal csökkent a gépforgalom, de hasonló méretű visszaesés volt megfigyelhető az Európai Unió piacain, és a tengerentúli piacokon is. Az év során egyébként hasonló méretű csökkenésről számolt be az Agrárszektor által korábban megkérdezett Matthias Mumme, a CLAAS vállalati kommunikációjának helyettes vezetője is.

A háttérben a klímaváltozás áll

Arra a kérdésre, hogy melyek most az agrárium legnagyobb kihívásai, Martin Nordhaus úgy reagált, hogy az klímaváltozás miatt egyre nagyobb igény van arra, hogy a mezőgazdaság változtasson a talajművelés gyakorlatán. A szakember szerint előtérbe kell helyezni minden olyan fejlesztést, amely csökkenti a talajokra nehezedő nyomást, és amely vizet takarít meg az ágazat számára.

A Kverneland Group International GmbH ügyvezető igazgatója beszélt arról is, hogy a jövően fontosak lesznek azok a megoldások, amelyek csökkentik a talajok párolgást, valamint a talajokra nehezedő nyomást. Martin Nordhaus elmondta, hogy az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek azok a megoldások, amelyek során a mezőgazdasági tevékenység egyre kevésbé bolygatja meg a talajt. A szakember szerint minden esetben, amikor az ember megmozgatja a talajt, akkor fennáll a vízkivonás kockázata. De ha ezt el lehet kerülni, de akkor mindent meg is kell tartani ennek érdekében.

Csak jövőre jöhet a rég várt fellendülés

Martin Nordhaus beszélt arról is, hogy az iparágban komolyan bíznak abban, hogy a 2024-es - és talán a 2025-ös év eleji - jelentős mértékű visszaesés után valamiféle fellendülés fog bekövetkezni a gépforgalmazásban. A szakember elmondta, hogy a szakértők egy része szerint a 2025-ös év második fele már ismét jobb lehet az ágazat számára, ugyanis ekkorra bizonyos makrogazdasági mutatók már nem lesznek olyan rosszak, mint most. Martin Nordhaus szerint a jelenlegi terményárak már bizakodásra adnak okot, és az európai hozamok ismeretében ezeknél várható lesz bizonyos mértékű emelkedés is.

Ha ez bekövetkezik, az jobb jövedelmet fog biztosítani a gazdák számára, ami - végső soron - kedvező hatással lehet a gépforgalomra is.

Martin Nordhaus az Agrárszektor kérdésére azt is elmondta, hogy a következő időszakban egyre nagyobb szerephez fog jutni a digitalizáció. Ez, valamint a fejlett menedzsment technológiák komoly előrelépést hozhatnak az ágazat számára. A folyamat beindulásához azonban mindenképpen az kell, hogy az európai kontinens - és a külpiacok - gazdálkodói egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb környezetben tudjanak működni - mondta el a Kverneland Group International GmbH ügyvezető igazgatója.

