Ezt jobb, ha mindenki tudja: így lesznek nyitva a boltok a halottak napi hosszú hétvégén

Hosszú hétvége következik, a normál munkarendben dolgozóknak nemcsak szombaton és vasárnap, de pénteken sem kell dolgozniuk. Ennek oka, hogy idén mindenszentek (november elseje) péntekre esik, és mindenszentek 2000-től újra munkaszüneti nap - írta a 24.hu

Az alábbiak szerint alakul tehát a mostani hosszú hétvégén az üzletek nyitva tartása:

a mindenszenteket megelőző nap, október 31. csütörtök munkanap lesz, akkor a szokásos pénteki nyitva tartás lesz érvényben,

mindenszentek napján, azaz pénteken a boltok zöme zárva lesz,

halottak napján (november 2.) szombaton (ami nem munkaszüneti nap) a szokásos szombati nyitvatartás lesz érvényben,

november 3-án vasárnap is a szokásos vasárnapi nyitvatartással találkozhatunk a boltokban.

Mindenszentekkor (pénteken) nem lesznek nyitva a nagy láncok és fő szabály szerint a kisebb boltok sem. Kivételek azonban lehetnek, például várhatóan nyitva tartanak majd:

a non-stop nyitvatartó éjjel-nappali üzletek,

azok a kisboltok, trafikok, ahol a tulaj áll be a pult mögé,

a benzinkutak, illetve a benzinkutakon működő boltok.

Biztosan nyitva lesznek a virágboltok – főleg a temetők környékén jó eséllyel tovább is, mint máskor, és lehet, hogy az újságosok is.

Mielőtt azonban vendéglőbe, étterembe, szórakozóhelyre menne valaki, érdemes lehet online rákeresni az adott hely nyitvatartására indulás előtt.

Az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak is szokás szerint nyitva lesznek a munkaszüneti napon – hogy hol, arról tájékoztatás az OGYÉI honlapján található. A szemetet is elszállítják, ha máskor is ezen a napon esedékes.

Címlapkép: Getty Images