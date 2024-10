Kész katasztrófa, ami a hazai agrárgéppiacon történik: mi lesz így a magyar földekkel?

2024-ben jelentős mértékben visszaesett a mezőgazdasági gépforgalmazás Magyarországon, sőt, az alkatrész és a szerviz üzletág sem növekedett olyan mértékben, mint a helyzet indokolná - nyilatkozta az Agrárszektornak Illés Zoltán, az AGROTEC Magyarország Kft. ügyvezetője.

A 2024-es év sajnos nem lesz a legsikeresebb senkinek, sem az AGROTEC Magyarország Kft.-nek, sem pedig a teljes hazai géppiacnak. Ennek pedig az az oka, hogy a kormányzat az év elején bejelentett egyfajta támogatási ütemtervet, ami tartalmazott jó néhány olyan részt, illetve támogatási elemet, ahol gépekre is lehet támogatást igényelni. A gazdák nagy része pedig kivárja ezeknek a támogatási lehetőségeknek a megnyílását, hogy kihasználja ezeket a lehetőségeket - ismertette Illés Zoltán, a vállalkozás ügyvezetője az Agrárszektorral. A szakember szerint ez a terv kitolta azt a fajta beruházási igényt, amelynek normál esetben egy ciklikusság eredményeként kellett volna létre jönnie, vagyis ez egy nagyon erős negatív fékező hatás a gépforgalmazásban.

A másik fontos ok, hogy az idei év elején sajnos a gazdasági körülmények sem úgy alakultak, hogy az segítette volna a beruházást. Sokan egy kicsit el is vesztették a hitüket ebben az iparágban. Nagyon alacsonyak voltak a terményárak, ami pedig a rendelkezésre álló pénzösszeg mennyiségére elég erős hatással volt, és a kamatkörnyezet sem volt éppen a legkedvezőbb: év elején még 10% fölötti hitelkamatokról lehetett beszélni. Tehát akinek hosszú időre kellett volna hitelt felvennie, annak ez elég erős terhet jelentett

- magyarázta Illés Zoltán.

Ez a helyzet pedig nem is fog változni addig, amíg a piaci környezet kiszámíthatóbbá nem válik, illetve amíg meg nem nyílnak a gépbeszerzéseket támogató új pályázatok. A szakember szerint ráadásul annyira spórolnak a gazdák, hogy sokan már a karbantartási munkákból is csak a legszükségesebbek végzik el. Illés Zoltán beszélt arról is, mire lenne még szükség az ágazat fellendüléséhez, mi várható a következő időszakban.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images